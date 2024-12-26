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26 декабря, 11:01

12-летний мальчик сбежал из больницы в Воронеже и бесследно исчез

В Воронеже ищут 12-летнего мальчика, который ушёл из больницы и не вернулся

Вячеслав Алдонин. Обложка © Telegram / Национальный центр помощи детям

Вячеслав Алдонин. Обложка © Telegram / Национальный центр помощи детям

В Воронеже 12-летний мальчик ушёл из детской клинической больницы 25 декабря и не вернулся, сейчас местонахождений ребёнка неизвестно, его объявили в розыск. Информацией поделился Национальный центр помощи детям в телеграм-канале.

Вячеслав Алдонин проходил лечение в медучреждении на улице Стрелковой дивизии 45. В день пропажи на мальчике были надеты чёрные спортивные штаны и белая футболка. У подростка короткие русые волосы, худощавое телосложение, а рост — не выше 160 сантиметров. Всех, у кого есть сведения о мальчике, просят сообщить по номерам поисковиков 89204046000, 89003061226 или полиции 102.

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Ранее сообщалось, что волонтёры Рязанского медуниверситета нашли пропавшую женщину парализованной в собственной ванной. Совместными усилиями её удалось быстро донести до машины скорой помощи и передать в руки медикам, после чего пострадавшую доставили в больницу.

Татьяна Миссуми
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