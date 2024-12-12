Выжила лишь одна: 11-летняя девочка три дня дрейфовала в море после кораблекрушения

11-летняя девочка из Сьерра-Леоне провела три дня в открытом Средиземном море в одиночку после того, как судно с мигрантами, пытавшимися попасть в Европу, утонуло. Об этом сообщает BBC News.

Девочку случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective. Они услышали её крики о помощи, когда ехали на другой вызов. Шкипер спасательного судна отметил, что это было невероятное совпадение — услышать голос ребёнка, несмотря на шум работающего двигателя.

Спасённая девочка рассказала, что она плыла в Европу вместе с 44 тунисцами, когда их лодка перевернулась из-за шторма. Некоторое время она могла видеть на поверхности воды ещё двух человек, но вскоре потеряла их из виду. Считается, что из группы мигрантов выжила лишь она. Все три дня девочка удерживалась на воде с помощью спасательного жилета и двух надувных камер для автомобилей. Несмотря на такое потрясение, она могла говорить и ходить, а пострадала только от переохлаждения. Её отправили в Италию.