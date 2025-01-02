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2 января, 09:23

Life.ru узнал личность водителя, устроившего экстремальный заезд с Дедом Морозом на ёлке

SHOT: Водителем, устроившим экстремальный заезд в Челябинске, оказался автоблогер

Водителем «ауди», который прокатил Деда Мороза верхом на ёлке по центру Челябинска, оказался местный автоблогер с 10 тысячами подписчиков в соцсетях. Об этом узанл SHOT.

Экстремальные покатушки с Дедом Морозом в центре Челябинска. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, за рулём розовой иномарки находился местный житель Денис К. В соцсетях, где на него подписано чуть больше 10 тысяч пользователей, он регулярно публикует ролики с «ауди», на которой он дрифтил и гонял по городу. Иномаркой он владеет с осени 2023 года.

Также удалось выяснить, что на машине за это время нарушили правила 41 раз, а общая сумма штрафов составила почти 45 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости, в том числе на 60-80 км/ч. Среди других нарушений: выезд на встречную полосу или же нарушения использования световых и звуковых приборов.

Водитель «ауди», который прокатил Деда Мороза верхом на ёлке в Челябинске. Фото © Telegram / SHOT

Водитель «ауди», который прокатил Деда Мороза верхом на ёлке в Челябинске. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, как Дед Мороз оседлал ёлку и проехался по улицам города, запуская фейерверки в Челябинске. «Волшебника» и его «оленей» теперь разыскивает полиция для выяснения обстоятельств.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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