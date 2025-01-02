Экстремалы устроили заезд на ёлке по дорогам Челябинска
Дед Мороз верхом на ёлке прокатился по центру Челябинска под залпы фейерверков, пишет SHOT. Экстремалы прицепили дерево к розовому автомобилю и на большой скорости промчались по улице Труда.
Экстремалы в Челябинске устроили заезд на ёлке. Видео © Telegram / SHOT
Судя по видео, безопасность этой конструкции явно под вопросом. Кроме того, заметны и другие участники движения, которые находятся близко с человеком на ёлке.
Жители Франции в новогоднюю ночь решили поступить с автомобилями по-другому и просто жгли их. Всего пострадало практически тысяча машин.
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Telegram / SHOT