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2 января, 04:56

Экстремалы устроили заезд на ёлке по дорогам Челябинска

Дед Мороз верхом на ёлке прокатился по центру Челябинска под залпы фейерверков, пишет SHOT. Экстремалы прицепили дерево к розовому автомобилю и на большой скорости промчались по улице Труда.

Экстремалы в Челябинске устроили заезд на ёлке. Видео © Telegram / SHOT

Судя по видео, безопасность этой конструкции явно под вопросом. Кроме того, заметны и другие участники движения, которые находятся близко с человеком на ёлке.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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