В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти тысячу автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции произошла серия поджогов автомобилей. По данным телеканала BFMTV, который ссылается на МВД страны, злоумышленники уничтожили 984 машины. В результате этих действий правоохранительные органы задержали 420 человек, из которых 310 оказались под арестом.