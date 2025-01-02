В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти тысячу автомобилей
В новогоднюю ночь во Франции произошла серия поджогов автомобилей. По данным телеканала BFMTV, который ссылается на МВД страны, злоумышленники уничтожили 984 машины. В результате этих действий правоохранительные органы задержали 420 человек, из которых 310 оказались под арестом.
Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что многие инциденты связаны с незаконным применением пиротехники. Злоумышленники направляли фейерверки в сторону полицейских и пожарных, что усугубило ситуацию.
Ранее Life.ru рассказывал о неудачном запуске фейерверков в городе Лесной Свердловской области. Снаряды попали в новогоднюю ёлку стоимостью 600 тысяч рублей. Символ праздника полностью сгорел.
Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua