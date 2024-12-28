Россиянин запустил салют внутри ТЦ и поджёг Деда Мороза

В городе Шахты Ростовской области задержан мужчина, запустивший салют в одном из местных торговых центров. Видео с места событий распространилось в социальных сетях. Один из фейерверков попал в фигурку Деда Мороза, после чего она загорелась.

В городе Шахты задержан мужчина, запустивший салют в одном из местных торговых центров. Видео © Telegram / Шахты.ру

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, нарушителем оказался 57-летний мужчина из Новошахтинска. Он пришёл в магазин под видом покупателя и оставил в торговом зале коробку с фейерверком. Позже он поджёг упаковку и скрылся с места происшествия. К счастью, пострадавших нет, однако уточняется сумма причинённого ущерба.

Подозреваемый отметил, что перед инцидентом ему позвонил человек, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». Кроме того, мошенник убедил ростовчанина организовать поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело.