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Регион
28 декабря, 11:55

Россиянин запустил салют внутри ТЦ и поджёг Деда Мороза

В Ростовской области мужчина запустил фейерверк в зале ТЦ по заданию мошенников

В городе Шахты Ростовской области задержан мужчина, запустивший салют в одном из местных торговых центров. Видео с места событий распространилось в социальных сетях. Один из фейерверков попал в фигурку Деда Мороза, после чего она загорелась.

В городе Шахты задержан мужчина, запустивший салют в одном из местных торговых центров. Видео © Telegram / Шахты.ру

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, нарушителем оказался 57-летний мужчина из Новошахтинска. Он пришёл в магазин под видом покупателя и оставил в торговом зале коробку с фейерверком. Позже он поджёг упаковку и скрылся с места происшествия. К счастью, пострадавших нет, однако уточняется сумма причинённого ущерба.

Подозреваемый отметил, что перед инцидентом ему позвонил человек, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». Кроме того, мошенник убедил ростовчанина организовать поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что в последние дни декабря активизировались украинские мошенники, которые посредством шантажа заставляют россиян совершать диверсии с использованием пиротехники. Одной из жертв аферистов стал студент из Екатеринбурга, который попытался сжечь банкомат.

Обложка ©

Telegram / Шахты.ру

Оксана Попова
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