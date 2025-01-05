Что скрывают диетологи: почему январь — худший месяц для похудения

Январь — время, когда мы с энтузиазмом бросаемся исполнять новогодние обещания: записываемся в фитнес-клуб, отказываемся от сладкого и решительно садимся на диету. Однако многие диетологи сходятся во мнении: этот месяц не подходит для радикальных перемен в питании. Давайте разберёмся почему.

1. Новогодние обещания слишком амбициозны

Почему диета в январе обречена на провал. Фото © Freepik / benzoix

Вы тоже решили начать «новую жизнь» с 1 января? Не переживайте, вы не одни. По статистике, большинство новогодних обещаний заканчиваются провалом уже к середине месяца. Причина проста: мы стремимся к идеалу, забывая о реальных ограничениях. Вместо того чтобы радикально менять привычки, диетологи советуют начать с небольших шагов. Например, не отказываться от всего сразу, а просто сократить количество сахара в рационе.

2. Праздничные излишества дают о себе знать

За новогодние каникулы среднестатистический человек набирает от 2 до 5 килограммов. После калорийных застолий, где были и оливье, и торты, и бокал-другой шампанского, переход на строгую диету станет стрессом для организма. Диетологи советуют: вместо того чтобы «сесть на диету», попробуйте сбалансировать питание — добавьте больше овощей, пейте воду и сократите переработанные продукты.

3. Зимняя апатия мешает дисциплине

Советы диетологов: как начать год без строгих ограничений. Фото © Freepik / prostooleh

Зимой организм замедляет обмен веществ, чтобы сохранять энергию. Вдобавок короткий световой день и нехватка витамина D усиливают усталость и желание заесть стресс чем-то калорийным. Эксперты рекомендуют поддерживать себя не строгими ограничениями, а умеренными нагрузками, например гулять на свежем воздухе или выбрать более активный отдых.

4. Социальные встречи подрывают усилия

Семейные посиделки, корпоративы и встречи с друзьями в январе становятся настоящим испытанием. Кажется, что вокруг только еда и десерты, от которых невозможно отказаться. Диетологи советуют быть реалистами: не запрещайте себе вкусности, но контролируйте размер порций и старайтесь больше двигаться после таких застолий.

5. Дефицит свежих продуктов затрудняет здоровое питание

Как зимняя апатия мешает худеть в январе. Фото © Freepik / Racool_studio

Зимой выбор свежих овощей и фруктов ограничен. Однако даже в холодное время года можно найти полезные альтернативы: замороженные овощи, цитрусовые и зелень, выращенную в домашних условиях. Такие продукты помогут разнообразить рацион и не чувствовать себя ограниченными.

6. Риск быстрого срыва

Начало года сопровождается высоким уровнем стресса из-за необходимости соответствовать собственным и чужим ожиданиям. Добавление к этому строгой диеты может привести к эмоциональному выгоранию и срывам. Фитнес-тренеры советуют начинать изменения в жизни в период более-менее позитивного настроя, а не в моменты высокого стресса.

Что делать вместо диеты в январе?

Ошибки новогодних диет: мнение экспертов. Фото © Freepik / Racool_studio

Вместо того чтобы начинать жёсткую диету в январе, сосредоточьтесь на постепенных изменениях: Сбалансированное питание. Включайте в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами.

Включайте в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами. Умеренность в еде. Не переедайте, особенно на праздничных мероприятиях.

Не переедайте, особенно на праздничных мероприятиях. Физическая активность. Добавьте в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, лёгкие упражнения или танцы.

Добавьте в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, лёгкие упражнения или танцы. Психологический комфорт. Ставьте реалистичные цели и не корите себя за небольшие отступления от плана.