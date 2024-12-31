Танцы в помощь: Россиянам назвали восемь топовых антипохмельных лайфхаков

Встретить первые январские деньки в бодром расположении духа не получится, если устроить 31 декабря алкогольный марафон. Спиртное необходимо употреблять с умом, иначе похмельный синдром станет первым событием 2025 года. Способами весело провести праздничное застолье и сохранить хорошее самочувствие с Life.ru поделилась диетолог Ольга Чунтонова.

Достичь желаемого результата возможно с помощью всего лишь восьми шагов, отметила эксперт. Первым делом необходимо поймать правильный психологический настрой. Если с самого начала поставить себе цель не допустить утреннего дискомфорта, контролировать количество выпитого будет гораздо легче. Также стоит заранее приготовиться к пробуждению после гуляний, закупившись активированным углём и препаратами от похмелья. Не стоит забывать и про полноценный сон. Если хорошо отдохнуть перед употреблением алкоголя, справиться с его последствиями будет гораздо проще.

«Если вы планируете пить алкоголь, постарайтесь выбрать один или два любимых напитка и ограничиться ими. Смешивание различных алкогольных напитков увеличивает риск похмелья. Перед тем как принять участие в праздновании, позаботьтесь о сытной закуске. Белки и жиры помогут замедлить всасывание алкоголя. Попробуйте овсянку, орехи, мясные закуски. А вот сладкие угощения лучше оставить на десерт. Гидратация — ключ к успеху. Не забывайте пить воду! Алкоголь обезвоживает, поэтому старайтесь чередовать алкогольные напитки с водой», — посоветовала Чунтонова.

Не последнюю роль играет и качество спиртного. Экономить на напитках не стоит, так как дешёвая продукция зачастую содержит усиливающие похмелье примеси. Наконец, нужно почаще отвлекаться от стола на всевозможные активности вроде танцев, игр и общения.

«Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете лучше подготовиться к праздничному вечеру и значительно снизить риск похмелья наутро. Помните, что Новый год — это время для радости, а не для страданий», — подытожила собеседница Life.ru.