5 забытых советских рецептов диетических блюд из овощей
Советские диетические блюда из овощей — это вкусно и полезно! Life.ru делится забытыми рецептами, которые легко повторить дома.
Советская кухня славилась своими простыми и доступными блюдами, которые отлично подходили для тех, кто следит за фигурой или предпочитает лёгкое питание. Мы собрали пять интересных рецептов, которые не только вкусны, но и полезны, а некоторые из них можно назвать настоящими «хитами» советских времён. Эти рецепты доказывают, что вкусно и полезно — это вовсе не роскошь.
1. Винегрет с квашеной капустой и горошком
Лёгкие рецепты из овощей по-советски. Фото © Wikipedia / Pannet
Этот салат — абсолютный фаворит в меню советской кухни. Лёгкий, питательный и богатый клетчаткой, он был частым гостем на обеденных столах.
Все, что нужно для идеального винегрета
- свёкла — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- солёные огурцы — 3 шт.;
- квашеная капуста — 200 г;
- зелёный горошек — 150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- подсолнечное масло, соль.
Как приготовить классический винегрет по-советски
- Отварите свёклу, картофель и морковь до готовности. Очистите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте солёные огурцы и лук мелкими кусочками.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте квашеную капусту и горошек.
- Заправьте подсолнечным маслом и посолите по вкусу. Перемешайте и дайте настояться перед подачей.
2. Овощное рагу с капустой и томатами
Забытые диетические рецепты СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine
Лёгкое овощное рагу — идеальный вариант для ужина, который легко усвоится и не навредит фигуре.
Овощной микс для идеального рагу
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- капуста — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок, соль, перец, подсолнечное масло.
Простые шаги к ароматному рагу с капустой
- Нарежьте картофель и морковь кубиками, обжарьте на сковороде до лёгкой золотистости.
- Добавьте нарезанный лук, нашинкованную капусту и кусочки помидоров. Тушите под крышкой, периодически помешивая.
- За пару минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Подавайте горячим с зеленью.
3. Кабачковые оладьи в духовке
Советские блюда из овощей: вкус и польза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina
Эти оладьи не жарят на сковороде, а запекают, что делает их менее калорийными, но не менее вкусными.
Всё для диетических кабачковых оладий
- кабачки — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- диетический сыр — 30 г;
- мука — 1 ст.л.;
- укроп — по вкусу.
Готовим запечённые оладьи из кабачков по-домашнему
- Натрите кабачки на крупной тёрке и отожмите лишнюю жидкость.
- Взбейте яйцо и смешайте с кабачками, добавьте соль, перец, измельчённый укроп и муку.
- Формируйте оладьи и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте при 200 °C около 15 минут.
4. Тушёная капуста с грибами из СССР
Диетические блюда из овощей, как в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kovynyova
Классическое блюдо, которое готовилось практически в каждом доме, — тушёная капуста с грибами. Она не только вкусная, но и идеально вписывается в диетическое меню.
Набор для сытной тушёной капусты с грибами
- белокочанная капуста — 500 г;
- грибы (шампиньоны) — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- соль, перец — по вкусу;
- подсолнечное масло.
Тушим капусту с грибами без лишних калорий
- Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и морковь кубиками, грибы пластинками.
- Обжарьте лук и морковь на сковороде, добавьте грибы и готовьте до выпаривания жидкости.
- Выложите капусту, добавьте томатную пасту, соль, перец и немного воды. Тушите на среднем огне около 20 минут.
5. Советские овощные котлеты из капусты
Советская кухня: 5 диетических рецептов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Idiyat
Эти котлеты из капусты — отличный вариант лёгкого обеда или ужина. Они получаются нежными и ароматными, а главное — их можно приготовить заранее.
Всё для нежных котлет из капусты
- капуста — 500 г;
- манная крупа — 2 ст.л.;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- панировочные сухари;
- подсолнечное масло.
Пошаговый рецепт советских овощных котлет
- Капусту мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
- Смешайте обжаренную капусту с манной крупой, яйцом и специями. Сформируйте котлеты.
- Обваляйте котлеты в сухарях и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной.
Вернуться к этим простым и понятным рецептам — это не только дань прошлому, но и возможность добавить в свою жизнь что-то тёплое и настоящее. Попробуйте приготовить что-то из нашего списка — и вы убедитесь, что советская кухня по-прежнему может удивлять и радовать. Она наполнена ароматами детства, семейных застолий и уютных вечеров на кухне. И кто знает, возможно, эти простые, но столь душевные блюда станут и вашими любимыми. Ранее Life.ru делился семью рецептами, как заготовить капусту на зиму.
Коллаж © Life.ru. Фото ТАСС / Какабай Назаров, © Freepik / toonsteb