5 забытых советских рецептов диетических блюд из овощей

Советская кухня славилась своими простыми и доступными блюдами, которые отлично подходили для тех, кто следит за фигурой или предпочитает лёгкое питание. Мы собрали пять интересных рецептов, которые не только вкусны, но и полезны, а некоторые из них можно назвать настоящими «хитами» советских времён. Эти рецепты доказывают, что вкусно и полезно — это вовсе не роскошь.

1. Винегрет с квашеной капустой и горошком

Лёгкие рецепты из овощей по-советски. Фото © Wikipedia / Pannet

Этот салат — абсолютный фаворит в меню советской кухни. Лёгкий, питательный и богатый клетчаткой, он был частым гостем на обеденных столах.

Все, что нужно для идеального винегрета

свёкла — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

солёные огурцы — 3 шт.;

квашеная капуста — 200 г;

зелёный горошек — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

подсолнечное масло, соль.

Как приготовить классический винегрет по-советски

Отварите свёклу, картофель и морковь до готовности. Очистите и нарежьте кубиками.

Нарежьте солёные огурцы и лук мелкими кусочками.

Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте квашеную капусту и горошек.

Заправьте подсолнечным маслом и посолите по вкусу. Перемешайте и дайте настояться перед подачей.

2. Овощное рагу с капустой и томатами

Забытые диетические рецепты СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine

Лёгкое овощное рагу — идеальный вариант для ужина, который легко усвоится и не навредит фигуре.

Овощной микс для идеального рагу

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

капуста — 300 г;

лук — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок, соль, перец, подсолнечное масло.

Простые шаги к ароматному рагу с капустой

Нарежьте картофель и морковь кубиками, обжарьте на сковороде до лёгкой золотистости.

Добавьте нарезанный лук, нашинкованную капусту и кусочки помидоров. Тушите под крышкой, периодически помешивая.

За пару минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Подавайте горячим с зеленью.

3. Кабачковые оладьи в духовке

Советские блюда из овощей: вкус и польза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Эти оладьи не жарят на сковороде, а запекают, что делает их менее калорийными, но не менее вкусными.

Всё для диетических кабачковых оладий

кабачки — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

диетический сыр — 30 г;

мука — 1 ст.л.;

укроп — по вкусу.

Готовим запечённые оладьи из кабачков по-домашнему

Натрите кабачки на крупной тёрке и отожмите лишнюю жидкость.

Взбейте яйцо и смешайте с кабачками, добавьте соль, перец, измельчённый укроп и муку.

Формируйте оладьи и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте при 200 °C около 15 минут.

4. Тушёная капуста с грибами из СССР

Диетические блюда из овощей, как в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kovynyova

Классическое блюдо, которое готовилось практически в каждом доме, — тушёная капуста с грибами. Она не только вкусная, но и идеально вписывается в диетическое меню.

Набор для сытной тушёной капусты с грибами

белокочанная капуста — 500 г;

грибы (шампиньоны) — 200 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст.л.;

соль, перец — по вкусу;

подсолнечное масло.

Тушим капусту с грибами без лишних калорий

Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и морковь кубиками, грибы пластинками.

Обжарьте лук и морковь на сковороде, добавьте грибы и готовьте до выпаривания жидкости.

Выложите капусту, добавьте томатную пасту, соль, перец и немного воды. Тушите на среднем огне около 20 минут.

5. Советские овощные котлеты из капусты

Советская кухня: 5 диетических рецептов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Idiyat

Эти котлеты из капусты — отличный вариант лёгкого обеда или ужина. Они получаются нежными и ароматными, а главное — их можно приготовить заранее.

Всё для нежных котлет из капусты

капуста — 500 г;

манная крупа — 2 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

панировочные сухари;

подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт советских овощных котлет

Капусту мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Смешайте обжаренную капусту с манной крупой, яйцом и специями. Сформируйте котлеты. Обваляйте котлеты в сухарях и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной.