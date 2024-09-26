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26 сентября, 06:00

5 забытых советских рецептов диетических блюд из овощей

Советские диетические блюда из овощей — это вкусно и полезно! Life.ru делится забытыми рецептами, которые легко повторить дома.

Советская кухня славилась своими простыми и доступными блюдами, которые отлично подходили для тех, кто следит за фигурой или предпочитает лёгкое питание. Мы собрали пять интересных рецептов, которые не только вкусны, но и полезны, а некоторые из них можно назвать настоящими «хитами» советских времён. Эти рецепты доказывают, что вкусно и полезно — это вовсе не роскошь.

1. Винегрет с квашеной капустой и горошком

Лёгкие рецепты из овощей по-советски. Фото © Wikipedia / Pannet

Лёгкие рецепты из овощей по-советски. Фото © Wikipedia / Pannet

Этот салат — абсолютный фаворит в меню советской кухни. Лёгкий, питательный и богатый клетчаткой, он был частым гостем на обеденных столах.

Все, что нужно для идеального винегрета

  • свёкла — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • солёные огурцы — 3 шт.;
  • квашеная капуста — 200 г;
  • зелёный горошек — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • подсолнечное масло, соль.

Как приготовить классический винегрет по-советски

  • Отварите свёклу, картофель и морковь до готовности. Очистите и нарежьте кубиками.
  • Нарежьте солёные огурцы и лук мелкими кусочками.
  • Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте квашеную капусту и горошек.
  • Заправьте подсолнечным маслом и посолите по вкусу. Перемешайте и дайте настояться перед подачей.

2. Овощное рагу с капустой и томатами

Забытые диетические рецепты СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine

Забытые диетические рецепты СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angelika Heine

Лёгкое овощное рагу — идеальный вариант для ужина, который легко усвоится и не навредит фигуре.

Овощной микс для идеального рагу

  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • капуста — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок, соль, перец, подсолнечное масло.

Простые шаги к ароматному рагу с капустой

  • Нарежьте картофель и морковь кубиками, обжарьте на сковороде до лёгкой золотистости.
  • Добавьте нарезанный лук, нашинкованную капусту и кусочки помидоров. Тушите под крышкой, периодически помешивая.
  • За пару минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Подавайте горячим с зеленью.

3. Кабачковые оладьи в духовке

Советские блюда из овощей: вкус и польза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Советские блюда из овощей: вкус и польза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Эти оладьи не жарят на сковороде, а запекают, что делает их менее калорийными, но не менее вкусными.

Всё для диетических кабачковых оладий

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • диетический сыр — 30 г;
  • мука — 1 ст.л.;
  • укроп — по вкусу.

Готовим запечённые оладьи из кабачков по-домашнему

  • Натрите кабачки на крупной тёрке и отожмите лишнюю жидкость.
  • Взбейте яйцо и смешайте с кабачками, добавьте соль, перец, измельчённый укроп и муку.
  • Формируйте оладьи и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте при 200 °C около 15 минут.

4. Тушёная капуста с грибами из СССР

Диетические блюда из овощей, как в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kovynyova

Диетические блюда из овощей, как в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kovynyova

Классическое блюдо, которое готовилось практически в каждом доме, — тушёная капуста с грибами. Она не только вкусная, но и идеально вписывается в диетическое меню.

Набор для сытной тушёной капусты с грибами

  • белокочанная капуста — 500 г;
  • грибы (шампиньоны) — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • подсолнечное масло.

Тушим капусту с грибами без лишних калорий

  • Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и морковь кубиками, грибы пластинками.
  • Обжарьте лук и морковь на сковороде, добавьте грибы и готовьте до выпаривания жидкости.
  • Выложите капусту, добавьте томатную пасту, соль, перец и немного воды. Тушите на среднем огне около 20 минут.

5. Советские овощные котлеты из капусты

Советская кухня: 5 диетических рецептов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Idiyat

Советская кухня: 5 диетических рецептов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Idiyat

Эти котлеты из капусты — отличный вариант лёгкого обеда или ужина. Они получаются нежными и ароматными, а главное — их можно приготовить заранее.

Всё для нежных котлет из капусты

  • капуста — 500 г;
  • манная крупа — 2 ст.л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт советских овощных котлет

  1. Капусту мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
  2. Смешайте обжаренную капусту с манной крупой, яйцом и специями. Сформируйте котлеты.
  3. Обваляйте котлеты в сухарях и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной.

Вернуться к этим простым и понятным рецептам — это не только дань прошлому, но и возможность добавить в свою жизнь что-то тёплое и настоящее. Попробуйте приготовить что-то из нашего списка — и вы убедитесь, что советская кухня по-прежнему может удивлять и радовать. Она наполнена ароматами детства, семейных застолий и уютных вечеров на кухне. И кто знает, возможно, эти простые, но столь душевные блюда станут и вашими любимыми. Ранее Life.ru делился семью рецептами, как заготовить капусту на зиму.

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Коллаж © Life.ru. Фото ТАСС / Какабай Назаров, © Freepik / toonsteb

Сергей Трофимов
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