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26 сентября, 05:00

Как стать миллионером: 14 аффирмаций для привлечения богатства

Аффирмации для привлечения денег помогают зарядиться правильной позитивной энергией и благотворно влияют на финансовое положение человека.

Наверное, о больших деньгах мечтает каждый, однако мало кто знает, что для успеха важен не только труд, но и правильный настрой, который помогает в реализации целей. Денежные потоки никогда не придут к неуверенному в себе человеку. К тому, кто считает себя недостойным быть богатым. К счастью, в этом могут помочь специальные аффирмации. В этой статье Life.ru расскажет о 14 аффирмациях для привлечения богатства и о том, как с ними работать.

Для чего нужны аффирмации

Что такое аффирмации и в чём они помогают. Фото © Freepik

Что такое аффирмации и в чём они помогают. Фото © Freepik

Аффирмация — это утверждение, которое высказывается с целью укрепления позитивного мышления и изменения своего внутреннего состояния. Это позитивное убеждение, которое часто повторяется сознательно для того, чтобы поддержать самосознание и самооценку. Например, аффирмация может звучать как «Я заслуживаю успеха и счастья» или «Я полон сил и уверенности». Практика использования аффирмаций в силах помочь изменить негативные убеждения и улучшить самочувствие.

Как работать с аффирмациями

Как правильно произносить аффирмации. Фото © Freepik

Как правильно произносить аффирмации. Фото © Freepik

Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно работать с аффирмациями.

  1. Сформулируйте утверждения, которые отражают то, что вы хотите достичь или изменить. Убедитесь, что утверждения составлены в настоящем времени, положительны и конкретны.
  2. Повторяйте аффирмации регулярно, желательно несколько раз в день. Это поможет закрепить новые убеждения в вашем подсознании.
  3. При повторении аффирмаций представляйте желаемый результат. Визуализация поможет усилить эффект работы с утверждениями.
  4. При работе с аффирмациями старайтесь испытывать положительные эмоции.
  5. Результаты работы могут не прийти мгновенно. Будьте терпеливы и последовательны в своей практике.

Аффирмации для привлечения денег

Аффирмации на деньги и привлечение финансовых потоков. Фото © Freepik / prostooleh

Аффирмации на деньги и привлечение финансовых потоков. Фото © Freepik / prostooleh

  • Я заслуживаю финансового изобилия и процветания.
  • Деньги приходят ко мне легко и естественно.
  • Я привлекаю денежный поток в свою жизнь.
  • Моя энергия притягивает богатство и успех.
  • Я благодарен за все деньги, которые приходят ко мне.
  • Я обладаю способностью создавать финансовое благополучие.
  • Моя жизнь наполнена изобилием и процветанием.
  • Я принимаю деньги в свою жизнь с открытыми руками.
  • Мои мысли наполнены изобилием и процветанием.
  • Я создаю свой собственный путь к финансовой независимости.
  • Деньги служат мне как средство достижения моих целей и мечтаний.
  • Я притягиваю денежный успех и процветание во все сферы своей жизни.
  • Моя жизнь наполнена финансовым благополучием и радостью.
  • Я ценю и уважаю деньги как инструмент для достижения своих жизненных целей.

Помните, что каждая из этих аффирмаций направлена на изменение вашего мышления и привлечение положительных изменений в вашу жизнь. Повторяйте их регулярно с верой и уверенностью в их силу — и вы увидите, как ваше отношение к деньгам и богатству начнёт меняться к лучшему. Ранее Life.ru рассказал о том, чего никогда нельзя делать, если не хочешь бомжевать.

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«Волк с Уолл-стрит» (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk, © Freepik / arfmdn99

Дана Третьякова
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