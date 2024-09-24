«Смерть заберёт»: Разгромившему могилу Маслякова вандалу предрекли страшную кару
Экстрасенс Миронова: Разгромившему могилу Маслякова вандалу грозит кара
Места погребения усопших тревожить нельзя! Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова, комментируя действия вандала, разгромившего могилу покойного ведущего КВН Александра Маслякова. По её словам, не имеет значения, в каком состоянии находился мужчина, его всё равно может ждать страшная кара.
Мистик призвала не приближаться к мёртвой энергии. Если потревожить усопших, можно запустить проблемы с финансами, недвижимостью и другими материальными благами, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы». Кроме того, можно приманить саму смерть.
«Можно спровоцировать и скорый уход из жизни, ведь если тронуть смерть, она тебя забирает. Не стоит беспокоить тех, кто умер, в течение 41 дня после ухода из жизни. А со дня смерти Маслякова ещё не прошёл этот период», — напомнила экстрасенс.
Ранее Life.ru сообщал, что 19-летний вандал разгромил могилу Александра Маслякова. В частности, он вытащил крест, разбросал цветы и фотографии. Удалось установить, что молодой человек учился тяжело переживал смерть ведущего КВН. У него диагностировали расстройство психики. На данный момент правонарушитель задержан. Семья Маслякова подала заявление в полицию по факту ЧП.
ТАСС / Алексей Белкин