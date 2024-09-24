«Смерть заберёт»: Разгромившему могилу Маслякова вандалу предрекли страшную кару

Места погребения усопших тревожить нельзя! Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова, комментируя действия вандала, разгромившего могилу покойного ведущего КВН Александра Маслякова. По её словам, не имеет значения, в каком состоянии находился мужчина, его всё равно может ждать страшная кара.

Мистик призвала не приближаться к мёртвой энергии. Если потревожить усопших, можно запустить проблемы с финансами, недвижимостью и другими материальными благами, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы». Кроме того, можно приманить саму смерть.