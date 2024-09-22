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22 сентября, 18:23

Семья Маслякова подала заявление в полицию после разрушения могилы телеведущего

Семья Александра Маслякова обратилась в полицию после того, как вандал разгромил могилу телеведущего на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН.

Обстановка на Новодевичьем кладбище, где 19-летний москвич разгромил могилу Александра Маслякова. Видео © SHOT

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Там добавили, что крест на могиле уже восстановлен.

Ранее Life.ru писал, что 19-летний вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова. По нашим данным, злоумышленник учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Также известно, что у него диагностировали расстройство психики. Сейчас парень задержан и находится в отделении полиции.

Стало известно, что грозит 19-летнему вандалу за разгром могилы Маслякова
Стало известно, что грозит 19-летнему вандалу за разгром могилы Маслякова

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с легендарным телеведущим пришли близкие, друзья, многие коллеги, ученики и поклонники.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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