Семья Маслякова подала заявление в полицию после разрушения могилы телеведущего
Семья Александра Маслякова обратилась в полицию после того, как вандал разгромил могилу телеведущего на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН.
Обстановка на Новодевичьем кладбище, где 19-летний москвич разгромил могилу Александра Маслякова. Видео © SHOT
«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию», — говорится в сообщении.
Там добавили, что крест на могиле уже восстановлен.
Ранее Life.ru писал, что 19-летний вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова. По нашим данным, злоумышленник учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Также известно, что у него диагностировали расстройство психики. Сейчас парень задержан и находится в отделении полиции.
Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с легендарным телеведущим пришли близкие, друзья, многие коллеги, ученики и поклонники.