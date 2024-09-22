На могиле Маслякова восстановили крест после нападения вандала

На могиле телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили крест после нападения вандала. Об этом сообщили в телеграм-канале Международного союза КВН.

Обстановка у могилы Маслякова после погрома. Видео © Telegram / SHOT

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен», — говорится в сообщении.