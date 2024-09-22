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22 сентября, 17:44

На могиле Маслякова восстановили крест после нападения вандала

На могиле телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили крест после нападения вандала. Об этом сообщили в телеграм-канале Международного союза КВН.

Обстановка у могилы Маслякова после погрома. Видео © Telegram / SHOT

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен», — говорится в сообщении.

Там добавили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории кладбища.

Ранее Life.ru сообщал, что вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова. По нашим данным, 19-летний злоумышленник учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Также у него диагностировали расстройство психики. Сейчас он задержан и находится в отделении полиции.

Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить
Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с телеведущим пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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