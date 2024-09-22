На могиле Маслякова восстановили крест после нападения вандала
На могиле телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили крест после нападения вандала. Об этом сообщили в телеграм-канале Международного союза КВН.
Обстановка у могилы Маслякова после погрома. Видео © Telegram / SHOT
«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен», — говорится в сообщении.
Там добавили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории кладбища.
Ранее Life.ru сообщал, что вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова. По нашим данным, 19-летний злоумышленник учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Также у него диагностировали расстройство психики. Сейчас он задержан и находится в отделении полиции.
Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с телеведущим пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.
Life.ru