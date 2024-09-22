Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить

Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич во время задержания не мог нормально говорить. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, хулигана сначала скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища, которые затем вызвали полицию. По словам свидетелей инцидента, Кирилл К. был не в себе.