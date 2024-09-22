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22 сентября, 16:11

Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить

Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич во время задержания не мог нормально говорить. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка у могилы Маслякова после погрома. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, хулигана сначала скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища, которые затем вызвали полицию. По словам свидетелей инцидента, Кирилл К. был не в себе.

Ранее Life.ru сообщал, что вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии. По нашим данным, задержанный учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Кирилл К. также страдает от психического расстройства. Сейчас парень задержан и находится в отделении полиции.

Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с телеведущим пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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