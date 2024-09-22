Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить
Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич во время задержания не мог нормально говорить. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка у могилы Маслякова после погрома. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, хулигана сначала скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища, которые затем вызвали полицию. По словам свидетелей инцидента, Кирилл К. был не в себе.
Ранее Life.ru сообщал, что вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии. По нашим данным, задержанный учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Кирилл К. также страдает от психического расстройства. Сейчас парень задержан и находится в отделении полиции.
Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с телеведущим пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.
Telegram / SHOT