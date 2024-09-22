Разгромивший могилу Маслякова москвич не мог смириться с уходом телеведущего

Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич не мог смириться с уходом легендарного телеведущего и переживал из-за этого. Об этом сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, Кирилл К. страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН. Парень учится в колледже. Сейчас он находится на допросе в полиции.