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22 сентября, 15:44

Разгромивший могилу Маслякова москвич не мог смириться с уходом телеведущего

SHOT: Разгромивший могилу Маслякова москвич тяжело переживал его смерть

Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич не мог смириться с уходом легендарного телеведущего и переживал из-за этого. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на Новодевичьем кладбище, где 19-летний москвич разгромил могилу Александра Маслякова. Видео © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, Кирилл К. страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН. Парень учится в колледже. Сейчас он находится на допросе в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы. Позже злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний москвич.

Ведущий КВН Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с телеведущим пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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