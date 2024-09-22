Задержан вандал, разгромивший могилу Маслякова
SHOT сообщил о задержании вандала, разгромившего могилу Александра Маслякова
Вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, задержали. По данным SHOT, сейчас он в отделении полиции.
Как пишет телеграм-канал, предварительно, вандал находится под наркотиками.
Напомним, ранее сообщалось, что неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы. Мотивы злоумышленника выясняются.
Многолетний ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище. Проститься с мэтром пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.
ТАСС / News.ru / Алексей Белкин