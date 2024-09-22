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Регион
22 сентября, 15:17
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Задержан вандал, разгромивший могилу Маслякова

SHOT сообщил о задержании вандала, разгромившего могилу Александра Маслякова

Вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, задержали. По данным SHOT, сейчас он в отделении полиции.

Как пишет телеграм-канал, предварительно, вандал находится под наркотиками.

Напомним, ранее сообщалось, что неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы. Мотивы злоумышленника выясняются.

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище. Проститься с мэтром пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.

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ТАСС / News.ru / Алексей Белкин

Никита Никонов
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