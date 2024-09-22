Life.ru узнал личность и мотивы вандала, разгромившего могилу Маслякову

Могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич Кирилл К. По информации SHOT, перед тем как вырвать крест, раскидать цветы и унести фотографии, парень сказал, что ведущий КВН «не достоин там лежать».