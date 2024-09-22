Life.ru узнал личность и мотивы вандала, разгромившего могилу Маслякову
SHOT: Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич
Могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич Кирилл К. По информации SHOT, перед тем как вырвать крест, раскидать цветы и унести фотографии, парень сказал, что ведущий КВН «не достоин там лежать».
Кирилл К., разгромивший могилу Маслякова. Фото © SHOT
Как уточняет телеграм-канал, сейчас вандал в отделении полиции. Предварительно, Кирилл находится под воздействием наркотиков.
Напомним, ранее сообщалось, что неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы. Позже злоумышленника задержали.
Ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с Масляковым пришли близкие, друзья, а также многие коллеги, ученики и поклонники.
ТАСС / News.ru / Алексей Белкин