Стало известно, что грозит 19-летнему вандалу за разгром могилы Маслякова

Разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова грозит до трёх месяцев ареста. Вандалу вменяется статья об осквернении захоронений. Также ему предстоит пройти наркологическую экспертизу, передаёт Mash.

Сейчас 19-летний правонарушитель находится на допросе. Очевидцы произошедшего пытались вразумить парня и остановить его, но тот никого не слушал и продолжал громить захоронение. Скрыться с места преступления на самокате парню не удалось.