Стало известно, что грозит 19-летнему вандалу за разгром могилы Маслякова
Mash: За осквернение могилы Маслякова 19-летнему вандалу грозит 3 месяца ареста
Разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова грозит до трёх месяцев ареста. Вандалу вменяется статья об осквернении захоронений. Также ему предстоит пройти наркологическую экспертизу, передаёт Mash.
Вандал разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Видео © Mash
Сейчас 19-летний правонарушитель находится на допросе. Очевидцы произошедшего пытались вразумить парня и остановить его, но тот никого не слушал и продолжал громить захоронение. Скрыться с места преступления на самокате парню не удалось.
Напомним, вандал переместил фотографии, вырвал крест и разбросал цветы. Предполагается, что он был под воздействием наркотических веществ. На вопрос о том, почему парень решил разгромить могилу ведущего, неадекват ответил, что не смог смириться со смертью Маслякова. Выяснилось, что у него были проблемы с психикой.