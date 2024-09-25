Ясновидящая назвала 3 цвета в одежде, которые забирают вашу силу

О влияние цвета на настроение и самочувствие психологи говорят уже очень давно. Ни для кого не секрет, что одни цвета в интерьере могут успокаивать, а другие, напротив, вызывать агрессию. То же самое обстоит и с нашим гардеробом. Какие именно цвета забирают силу, а какие придают энергии, объяснила ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой».

Негативно влияет на психологическое состояние человека серый цвет. По словам специалиста, он может погружать в апатию и эмоционально истощать. Похожим эффектом обладает, как ни странно, красный. Его переизбыток в гардеробе вызывает упадок сил. В свою очередь зелёный ведёт к снижению мотивации и продуктивности. Он также может заставить человека уйти в себя и отстраниться от внешних задач.

А вот белый цвет, наоборот, обладает мощной позитивной энергетикой. По словам ясновидящей, он обновляет пространство вокруг нас и наполняет человека силой, помогает освободиться от негативных мыслей и ощущений. Чёрный цвет, несмотря на свою мрачную репутацию, способен придать уверенности и сохранить внутреннее спокойствие и контроль над ситуацией. Это идеальный выбор для тех, кто нуждается в сосредоточенности и самодисциплине, подчеркнула эксперт. Розовый — цвет нежности, любви и эмоционального комфорта. Его мягкая энергетика наполняет человека лёгкостью, гармонией и теплом, заключила Ахметжанова.