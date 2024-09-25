В поисках смысла: 4 мудрых мысли Эриха Ремарка о человеческом существовании

Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, известен своими произведениями, в которых он затрагивает темы войны, человеческих страданий и жизни в целом. Ремарк отличается непримитивным взглядом на мир, поэтому его высказывания остаются актуальными даже спустя много лет. В день памяти великого творца Life.ru вспомнит несколько цитат писателя о жизни, отражающих его взгляды на жизнь.

«Жизнь — очень странная штука. Понятие времени весьма растяжимо»

Главные правила жизни Эриха Марии Ремарка, которые актуальны по сей день. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 183-R04034

Ремарк, вероятно, хотел указать на важность каждого момента жизни, поскольку она так коротка и непредсказуема. Эта цитата призывает нас жить настоящим, ценить моменты счастья и любви, не тратить время на пустые заботы и обиды. Она напоминает о том, что жизнь — это ценный дар, который следует ценить и использовать на благо себя и окружающих.

«Минута тишины перед тем, что тебя ждёт. Это и есть счастье»

Что означают цитаты Эриха Марии Ремарка о жизни. Фото © Wikipedia / Willem van de Poll

Эта цитата подчёркивает немаловажность нахождения внутреннего спокойствия и умиротворения перед важными событиями или испытаниями в жизни. Минута тишины перед неизвестным или перед чем-то величественным позволяет сфокусироваться, собраться с мыслями и подготовиться к тому, что предстоит. В этом состоянии человек может ощутить истинное счастье — чувство уверенности, внутреннего равновесия и готовности к принятию любых вызовов.

«Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы»

Великие цитаты Эриха Марии Ремарка о смысле жизни. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Эта цитата означает, что, когда человек не теряет надежды и продолжает бороться, он обладает большей силой, чем его судьба или обстоятельства. Это подчёркивает важность решимости и упорства в достижении целей, несмотря на препятствия и трудности. Например, если человек сталкивается со сложностями в карьере или личной жизни, но не сдаётся и продолжает бороться, он может изменить свою судьбу и добиться успеха. Важно помнить, что настоящая сила проявляется в умении преодолевать препятствия и не терять веру в себя.

«Никогда не старайся узнать слишком много. Чем меньше знаешь, тем проще жить. Знание делает человека свободным, но несчастным»

Цитаты Эриха Ремарка о жизни. Фото © ТАСС / IMAGO

Хотя знание даёт человеку возможность понимать мир более глубоко и принимать осознанные решения, оно также может принести бремя ответственности, страха и неопределённости. Некоторые люди предпочитают оставаться в неведении, чтобы избежать этих негативных аспектов и сохранить свою эмоциональную устойчивость. Таким образом, цитата подчёркивает баланс между стремлением к знаниям и простотой жизни, говоря о том, что каждый человек должен найти свой собственный путь к счастью и удовлетворению, исходя из индивидуальных ценностей и предпочтений.