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30 декабря, 17:19

Россиянам рассказали, почему отказ от ужина не поможет похудеть

Диетолог Атаманова: Отказ от еды после 18 часов приводит к срывам

В народе бытует мнение, что если не есть после 18 часов, то можно быстро похудеть. По словам диетолога, эндокринолога Юлии Атамановой, это действительно так, однако у такой диеты есть один серьёзный минус.

Врач объяснила, что если худеть таким способом, то спустя время можно сорваться и набрать всё то, что сбросили с трудом. К вечеру накапливается голод, который сложно держать в узде постоянно. Также может возникать желание побаловать себя чем-то вкусненьким после тяжёлого трудового дня. Контролировать размер порции в таком состоянии практически невозможно.

«Часто такой способ позволяет похудеть, но ненадолго. На таком режиме происходят срывы и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками. Долго жить в таком режиме не получится», — подчеркнула диетолог в интервью «Газете.ru».

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Вместо того чтобы изнурять себя голодом, лучше взять пример с Людмилы Гурченко. Актриса ела даже сладкое, но до самой смерти смогла сохранить осиную талию. Всё благодаря тому, что звезда комедии «Любовь и голуби» придерживалась одного правила в питании. Она ела по пять раз в день, но брала продукт строго в количестве одной штуки: один кусочек торта, одна котлета, одно яблоко. Такие маленькие порции позволяют насытиться, но не набрать вес. Подобной схемы питания придерживается и звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева. Она просто старается меньше есть, если замечает плюс на весах.

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freepik

Алёна Зиновьева
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