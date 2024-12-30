Россиянам рассказали, почему отказ от ужина не поможет похудеть

В народе бытует мнение, что если не есть после 18 часов, то можно быстро похудеть. По словам диетолога, эндокринолога Юлии Атамановой, это действительно так, однако у такой диеты есть один серьёзный минус.

Врач объяснила, что если худеть таким способом, то спустя время можно сорваться и набрать всё то, что сбросили с трудом. К вечеру накапливается голод, который сложно держать в узде постоянно. Также может возникать желание побаловать себя чем-то вкусненьким после тяжёлого трудового дня. Контролировать размер порции в таком состоянии практически невозможно.

«Часто такой способ позволяет похудеть, но ненадолго. На таком режиме происходят срывы и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками. Долго жить в таком режиме не получится», — подчеркнула диетолог в интервью «Газете.ru».