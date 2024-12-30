Россиянам рассказали, почему отказ от ужина не поможет похудеть
Диетолог Атаманова: Отказ от еды после 18 часов приводит к срывам
В народе бытует мнение, что если не есть после 18 часов, то можно быстро похудеть. По словам диетолога, эндокринолога Юлии Атамановой, это действительно так, однако у такой диеты есть один серьёзный минус.
Врач объяснила, что если худеть таким способом, то спустя время можно сорваться и набрать всё то, что сбросили с трудом. К вечеру накапливается голод, который сложно держать в узде постоянно. Также может возникать желание побаловать себя чем-то вкусненьким после тяжёлого трудового дня. Контролировать размер порции в таком состоянии практически невозможно.
«Часто такой способ позволяет похудеть, но ненадолго. На таком режиме происходят срывы и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками. Долго жить в таком режиме не получится», — подчеркнула диетолог в интервью «Газете.ru».
Вместо того чтобы изнурять себя голодом, лучше взять пример с Людмилы Гурченко. Актриса ела даже сладкое, но до самой смерти смогла сохранить осиную талию. Всё благодаря тому, что звезда комедии «Любовь и голуби» придерживалась одного правила в питании. Она ела по пять раз в день, но брала продукт строго в количестве одной штуки: один кусочек торта, одна котлета, одно яблоко. Такие маленькие порции позволяют насытиться, но не набрать вес. Подобной схемы питания придерживается и звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева. Она просто старается меньше есть, если замечает плюс на весах.