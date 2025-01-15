«Игра в кальмара» по-русски: Люди пытаются найти конец скотча и отказать бабуле в добавке

Жизнь в России давно заслуживает статуса национального квеста. Любая мелочь превращается в эпопею, достойную драматической экранизации. Неудивительно, что после выхода корейской «Игры в кальмара» Интернет взорвался шутками: что, если бы культовое шоу снимали у нас? Судя по идеям из соцсетей, задания были бы не просто сложными — они стали бы отражением наших самых обычных бытовых проблем.

«Игра в кальмара»: Добро пожаловать в русскую версию

Как русские пользователи Интернета сделали пародию на сериал «Игра в кальмара». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / novokshonov_danil

Первая задача на вылет: найти конец скотча. Звучит смешно? Попробуйте справиться с этим за 10 секунд. Это и в обычной жизни почти невозможно, а в стрессовой ситуации игры в кальмара — вообще «убийственная» задачка. Пользователи шутят: выживший в таких условиях сможет разгадать любой ребус. Особенно если в следующем раунде ему предложат распутать новогоднюю гирлянду. И не просто так, а под пристальным взглядом родственников, которые тут же напомнят, что два года назад она уже горела.

Квесты, которые хочется забыть

«Игра в кальмара» по-русски: нет ничего сложнее, чем отказать бабуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jiza_eto

Сценаристы русской версии сериала «Игра в кальмара» точно бы включили в игру миссию вдеть нитку в иголку на время. Идея оказалась настолько популярной, что пользователи соцсетей уже начали снимать видео. Или вот ещё хит: сыграть в «Тише едешь — дальше будешь», когда на фоне играют современные треки. Тут только попробуй выжить.

Почему это так смешно?

Какой была бы «Игра в кальмара», снятая в России. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nktpv

Ирония наших бытовых проблем понятна каждому. Мы живём там, где к мелочам нужно подходить с осторожностью. Открыть йогурт, не порвав крышку из фольги? Сложнее, чем кажется. Распутать гирлянду? Проще сразу попросить, чтобы тебя «исключили» из игры. Пользователи соцсетей предлагают свои версии заданий. Среди фаворитов — успеть купить последний батон в магазине перед закрытием или найти USB-кабель в коробке с проводами, где лежит всё, кроме нужного.

Новое поле для креатива

Даже полиция приняла участие в новом тренде по «Игре в кальмара». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / krsk1st

Популярность таких шуток вдохновляет. Интернет завален мемами, где бытовые задачи превращаются в полноценные испытания. Смешно, потому что правда. Мы умеем смеяться над своей реальностью, где даже простой поход за продуктами может стать испытанием.

«Игра в кальмара» по-русски: А что придумали бы вы

Как пользователи Сети придумывают русские пародии на сериал «Игра в кальмара». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / begali_zhaken