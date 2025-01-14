Звезда «Иронии судьбы» Брыльска впервые вышла на связь после слухов о своей смерти

Польская актриса Барбара Брыльска вышла на связь и прокомментировала сообщения СМИ о своей якобы кончине. В беседе с изданием «Абзац» 82-летняя звезда культового советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» заверила, что чувствует себя прекрасно, и её жизни ничто не угрожает.

«У меня всё в порядке. Слухи о моём здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у неё фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — поделилась артистка.