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14 января, 20:11

Звезда «Иронии судьбы» Брыльска впервые вышла на связь после слухов о своей смерти

Актриса Барбара Брыльска впервые прокомментировала слухи о своей смерти

Польская актриса Барбара Брыльска вышла на связь и прокомментировала сообщения СМИ о своей якобы кончине. В беседе с изданием «Абзац» 82-летняя звезда культового советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» заверила, что чувствует себя прекрасно, и её жизни ничто не угрожает.

«У меня всё в порядке. Слухи о моём здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у неё фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — поделилась артистка.

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Напомним, недавно стало известно о смерти Барбары Рыльски — знаменитой актрисы и певицы, которую называли «польской Марлен Дитрих». Артистка ушла из жизни 11 января незадолго до своего 90-летия. Многие СМИ при этом перепутали Рыльску с более известной для российского зрителя актрисой — Барбарой Брыльской и случайно «похоронили» вторую раньше времени.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Анатолий Цейко
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