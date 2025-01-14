Звезда «Иронии судьбы» Брыльска впервые вышла на связь после слухов о своей смерти
Актриса Барбара Брыльска впервые прокомментировала слухи о своей смерти
Польская актриса Барбара Брыльска вышла на связь и прокомментировала сообщения СМИ о своей якобы кончине. В беседе с изданием «Абзац» 82-летняя звезда культового советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» заверила, что чувствует себя прекрасно, и её жизни ничто не угрожает.
«У меня всё в порядке. Слухи о моём здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у неё фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — поделилась артистка.
Напомним, недавно стало известно о смерти Барбары Рыльски — знаменитой актрисы и певицы, которую называли «польской Марлен Дитрих». Артистка ушла из жизни 11 января незадолго до своего 90-летия. Многие СМИ при этом перепутали Рыльску с более известной для российского зрителя актрисой — Барбарой Брыльской и случайно «похоронили» вторую раньше времени.
ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko