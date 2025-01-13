Милонов не удивился фейку о гибели Барбары Брыльской: «Для нас её нет»

Она тогда играла. Это не была её позиция жизненная, это не были её убеждения — это была её актёрская игра... Я ничего плохого не желаю человеку, но, если бы мне сказали, что она умерла 5 лет назад, я бы вам охотно поверил. Что есть, что нет её. В данном случае для нас этот человек одной роли. Больше её нет для нас