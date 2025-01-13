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13 января, 16:16

Милонов не удивился фейку о гибели Барбары Брыльской: «Для нас её нет»

Виталий Милонов и Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, Zuma/Sergii Kharchenko

Виталий Милонов и Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, Zuma/Sergii Kharchenko

Депутата Государственной думы Виталия Милонова не удивил фейк о смерти звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской. Парламентарий заявил в беседе с Life.ru, что для наших зрителей она осталась актрисой одной роли из «советского прошлого».

Она тогда играла. Это не была её позиция жизненная, это не были её убеждения — это была её актёрская игра... Я ничего плохого не желаю человеку, но, если бы мне сказали, что она умерла 5 лет назад, я бы вам охотно поверил. Что есть, что нет её. В данном случае для нас этот человек одной роли. Больше её нет для нас

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

Она тогда играла. Это не была её позиция жизненная, это не были её убеждения — это была её актёрская игра... Я ничего плохого не желаю человеку, но, если бы мне сказали, что она умерла 5 лет назад, я бы вам охотно поверил. Что есть, что нет её. В данном случае для нас этот человек одной роли. Больше её нет для нас
Она тогда играла. Это не была её позиция жизненная, это не были её убеждения — это была её актёрская игра... Я ничего плохого не желаю человеку, но, если бы мне сказали, что она умерла 5 лет назад, я бы вам охотно поверил. Что есть, что нет её. В данном случае для нас этот человек одной роли. Больше её нет для нас
Брыльску сравнили со старухой Шапокляк после выпада о России
Брыльску сравнили со старухой Шапокляк после выпада о России

Напомним, ранее стало известно о смерти Барбары Рыльской — известной актрисы и певицы, которую называли «польской Марлен Дитрих». Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Многие СМИ при этом перепутали Рыльскую с более известной для российского зрителя тёзкой — Барбарой Брыльской. Звезда «Иронии судьбы», которой прошлым летом исполнилось 83 года, ведёт уединенный образ жизни.

Екатерина Хмелева
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