Милонов не удивился фейку о гибели Барбары Брыльской: «Для нас её нет»
Виталий Милонов и Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, Zuma/Sergii Kharchenko
Депутата Государственной думы Виталия Милонова не удивил фейк о смерти звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской. Парламентарий заявил в беседе с Life.ru, что для наших зрителей она осталась актрисой одной роли из «советского прошлого».
Она тогда играла. Это не была её позиция жизненная, это не были её убеждения — это была её актёрская игра... Я ничего плохого не желаю человеку, но, если бы мне сказали, что она умерла 5 лет назад, я бы вам охотно поверил. Что есть, что нет её. В данном случае для нас этот человек одной роли. Больше её нет для нас
Напомним, ранее стало известно о смерти Барбары Рыльской — известной актрисы и певицы, которую называли «польской Марлен Дитрих». Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Многие СМИ при этом перепутали Рыльскую с более известной для российского зрителя тёзкой — Барбарой Брыльской. Звезда «Иронии судьбы», которой прошлым летом исполнилось 83 года, ведёт уединенный образ жизни.