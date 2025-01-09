«Манифест жестокости»: Пропаганду «Игры в кальмара» потребовали приравнять к экстремизму в России

Родители российских детей, сами того не подозревая, становятся соучастниками распространения деструктивной идеологии и даже экстремистами, когда потакают запросам малышей и покупают им костюмы и игрушки из южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Популяризация этой катины, романтизирующий убийства и насилие, представляет серьёзную угрозу для общества и закладывает в юнцов неправильные моральные ориентиры. Об этом Life.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Собеседник издания напомнил, что ставший хитом сериал — настоящий манифест жестокости, где жизнь человека обесценивается, а убийства становятся нормой. Его герои, на которых и равняются неокрепшие умы, не спасают мир, а сражаются с себе подобными ради выживания. По словам Иванова, «Игра в кальмара» полностью попадает под статью 282.1 УК РФ, так как картина де-факто оправдывает необходимость в экстремистской деятельности. Подобный контент наносит непоправимый вред детской психике: играющие в убийц малыши начинают воспринимать насилие и жестокость как норму, и в будущем это может привести к трагичным последствиям. Именно поэтому подобные действия родителей должны наказываться в соответствии с законом.

Вместо того чтобы объяснить ребёнку, что насилие — это не норма, они покупают костюмы убийц и оружие, тем самым легитимизируя жестокость. Это не просто ошибка воспитания — это прямое нарушение моральных и этических норм, которые должны быть основой любого здорового общества. <…> Родители, которые потакают таким увлечениям своих детей, должны быть привлечены к ответственности, ведь их действия не просто безответственны — они опасны для общества. Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится нормой, а жестокость — развлечением Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

В завершение общественник призвал защищать детей от деструктивного влияния, учить их доброте, состраданию и уважению к жизни. Это не просто вопрос воспитания, а вопрос выживания нашего общества и сохранения его моральных устоев, подытожил депутат.