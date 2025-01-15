«Русский краш» Юра Борисов поборется с Эдвардом Нортоном и Гаем Пирсом за премию BAFTA

Российский актёр Юрий Борисова вошёл в список номинантов на кинопремию Великобритании. Её присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (БАФТА). Борисов может стать победителем в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора».

Актриса Миа Маккенна-Брюс и актёр Уилл Шарп объявили список претендентов в прямом эфире во время трансляции на YouTube-канале БАФТА. Юра Борисов оказался номинирован на Лучшего актёра второго плана за «Анору». С «русским крашем» за эту награду будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Брутальный стиль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

На Лучшего актёра года по версии БАФТА номинированы Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рэйф Файнс, Хью Грант и Себастьян Стэн. В номинацию Лучшая актриса попали Синтия Эриво, Карла София Гаскон, Мэрианн Жан-Баптист, Майки Мэдисон, Деми Мур и Сирша Ронан.