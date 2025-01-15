«Русский краш» Юра Борисов поборется с Эдвардом Нортоном и Гаем Пирсом за премию BAFTA
Актёр Юра Борисов вошёл в короткий список номинантов на БАФТА за роль в «Аноре»
Актёр Юра Борисов. Фото © Wikipedia
Российский актёр Юрий Борисова вошёл в список номинантов на кинопремию Великобритании. Её присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (БАФТА). Борисов может стать победителем в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора».
Актриса Миа Маккенна-Брюс и актёр Уилл Шарп объявили список претендентов в прямом эфире во время трансляции на YouTube-канале БАФТА. Юра Борисов оказался номинирован на Лучшего актёра второго плана за «Анору». С «русским крашем» за эту награду будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Брутальный стиль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
На Лучшего актёра года по версии БАФТА номинированы Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рэйф Файнс, Хью Грант и Себастьян Стэн. В номинацию Лучшая актриса попали Синтия Эриво, Карла София Гаскон, Мэрианн Жан-Баптист, Майки Мэдисон, Деми Мур и Сирша Ронан.
За звание Лучший международный фильм борются пять картин — «Всё, что нам кажется светом», «Эмилия Перес», «Я всё ещё здесь», «Kneecap», «Семя священного инжира». Церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств состоится 16 февраля.
Напомним, что фильм «Анора» с Юрой Борисовым был признан лучшей картиной 2024 года. Тем не менее, актёр не получил «Золотой глобус», уступив победу Кирану Калкину. Однако Юра Борисов стал номинантом на премию SAG Awards в США. Кинокритик также выделил главную особенность Юры Борисова, которая способствовала его становлению голливудским любимцем.