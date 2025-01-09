«Игра в кальмара» в реальности: Создатели вдохновились кровавой историей настоящего концлагеря

Популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» уже давно стал чем-то большим, чем просто шоу. Это феномен, который обсуждают на кухнях, в соцсетях и даже на заседаниях психологов. Однако за яркими костюмами и шокирующими сюжетными поворотами скрывается история, которая вызывает куда больше вопросов, чем даёт ответов. Интернет полон теорий, что события сериала могли быть вдохновлены реальными трагедиями, произошедшими в Южной Корее. Мы разобрались, есть ли правда в этих догадках.

Тайна «Приюта братьев»

Реальная история концлагеря — в основе сериала «Игра в кальмара». Фото © Wikipedia

Если вы никогда не слышали о «Приюте братьев», вам повезло. Этот печально известный концлагерь существовал в Южной Корее почти три десятилетия, начиная с 1960-х годов. Официально он был создан как благотворительный трудовой центр для помощи бездомным и сиротам. На деле же это место стало настоящим адом на земле. Его называют «корейским Аушвицем», и на то есть причины. Причём весьма веские.

Тысячи людей, включая детей, инвалидов и бездомных, оказались в ловушке за его стенами. Заключённых заставляли работать на износ, а за малейшие провинности их жестоко наказывали. Там не было ни нормального питания, ни сна, ни медицинской помощи. Журналисты и исследователи утверждают, что за время существования лагеря погибли многие сотни, а то и тысячи людей, хотя официальные цифры называют лишь 513 случаев. Настоящие масштабы трагедии, возможно, никогда не станут известны.

Как это связано с сериалом «Игра в кальмара»

Что связывает «Игру в кальмара» с концлагерем в Южной Корее. Фото © YouTube / TheBusanilbo

Создатель сериала Хван Дон Хёк не раз подчёркивал, что сериал «Игра в кальмара» — это его попытка показать несправедливости современного общества. Однако он категорически отрицает связь сюжета с лагерем «Приют братьев». По словам Хвана, вдохновением послужили события, связанные с увольнением 2600 рабочих завода Ssangyong в 2009 году. Тем не менее сходство между реальной историей концлагеря и событиями сериала слишком очевидно, чтобы его игнорировать.

Игры, которых не хотелось бы видеть

Одним из самых жутких аспектов «Приюта братьев» были «игры», в которых заключенные участвовали против своей воли. Выжившие рассказывали о пытках, психологическом давлении и даже смертельных испытаниях, организованных охраной лагеря. В сериале мы видим нечто похожее: отчаявшиеся люди идут на риск, чтобы выжить и получить шанс на лучшую жизнь. Вот только в «Игре в кальмара» это вымышленные события. В «Приюте братьев» — страшная реальность.

Почему сериал «Игра в кальмара» — важная страница в истории

Life.ru показывает, как реальность вдохновила создателей «Игры в кальмара». Фото © YouTube / TheBusanilbo

Главный герой сериала «Игра в кальмара», Сон Ги Хун, становится частью игры от отчаяния: он потерял работу, оказался в долгах и готов на всё, чтобы исправить ситуацию. Эта история может быть вдохновлена реальными событиями. Ведь десятки тысяч людей в Южной Корее, как и Ги Хун, переживали ужасающие жизненные потрясения в период экономических кризисов.

Почему нас так захватывают подобные сюжеты? Возможно, потому что они заставляют задуматься о наших собственных страхах и уязвимостях. «Игра в кальмара» показывает нам мир, где человеческая жизнь стоит дешевле доллара, но ведь это не просто фантазия — такие миры существуют.