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8 января, 21:15

Ушёл из жизни Бенуа Аллеман — французский голос Моргана Фримана

Французский актёр Бенуа Аллеман скончался в возрасте 82 лет

Бенуа Аллеман. Обложка © ТАСС / ABACA / Boyer David

Бенуа Аллеман. Обложка © ТАСС / ABACA / Boyer David

5 января ушёл из жизни известный актёр и легенда французского дубляжа Бенуа Аллеман. 28 декабря он отпраздновал 82-летие. О смерти знаменитости в соцсетях сообщил близкий друг артиста Лайонел Онюст.

«Прощай, Бенуа, спасибо за всё. Загробная жизнь, если она и существует, получила ещё одну прекрасную душу», — написал он.

Кинодебют Аллемана состоялся в середине 1960-х. Он прославился не только своими ролями в кино и театре, но и выдающимися работами в сфере дубляжа. Особое признание артисту принесла озвучка Моргана Фримена. Самыми яркими картинами Бенуа считаются «Сон в летнюю ночь», «Фигаро здесь, Фигаро там» и историческая драма «Мария-Антуанетта».

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Ранее стало известно, что в возрасте 32 лет ушёл из жизни актёр, музыкант и режиссёр Келлер Форнес, известный зрителям по роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Артист скончался ещё 19 декабря в Техасе. Причины его смерти в настоящий момент не разглашаются.

Тимур Хингеев
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