Ушёл из жизни Бенуа Аллеман — французский голос Моргана Фримана

5 января ушёл из жизни известный актёр и легенда французского дубляжа Бенуа Аллеман. 28 декабря он отпраздновал 82-летие. О смерти знаменитости в соцсетях сообщил близкий друг артиста Лайонел Онюст.

«Прощай, Бенуа, спасибо за всё. Загробная жизнь, если она и существует, получила ещё одну прекрасную душу», — написал он.

Кинодебют Аллемана состоялся в середине 1960-х. Он прославился не только своими ролями в кино и театре, но и выдающимися работами в сфере дубляжа. Особое признание артисту принесла озвучка Моргана Фримена. Самыми яркими картинами Бенуа считаются «Сон в летнюю ночь», «Фигаро здесь, Фигаро там» и историческая драма «Мария-Антуанетта».