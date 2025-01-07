Скончался актёр Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы»
Келлер Форнес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forneskeller
В возрасте 32 лет ушёл из жизни актёр, музыкант и режиссёр Келлер Форнес, известный зрителям по роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Об этом сообщило издание People, ссылаясь на некролог, опубликованный местным похоронным домом. Позже информацию подтвердили коллеги звезды.
Форнес скончался ещё 19 декабря в Техасе. Причины его смерти в настоящий момент не разглашаются. Последняя публикация в социальных сетях актёра появилась за несколько дней до трагичного события.
В фильмографии Форнеса, помимо «Ходячих мертвецов», значатся такие известные проекты, как «Гений», «Игра», «Сомнения», «Истоки» и многие другие.
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