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7 января, 19:56

Скончался актёр Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы»

Келлер Форнес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forneskeller

Келлер Форнес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forneskeller

В возрасте 32 лет ушёл из жизни актёр, музыкант и режиссёр Келлер Форнес, известный зрителям по роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Об этом сообщило издание People, ссылаясь на некролог, опубликованный местным похоронным домом. Позже информацию подтвердили коллеги звезды.

Форнес скончался ещё 19 декабря в Техасе. Причины его смерти в настоящий момент не разглашаются. Последняя публикация в социальных сетях актёра появилась за несколько дней до трагичного события.

В фильмографии Форнеса, помимо «Ходячих мертвецов», значатся такие известные проекты, как «Гений», «Игра», «Сомнения», «Истоки» и многие другие.

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Анатолий Цейко
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