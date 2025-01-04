Актёр из сериалов «Солдаты» и «След» умер в 58 лет

В пятницу, 3 января, скоропостижно скончался российский актёр, режиссёр и сценарист Сергей Косач. Ему было 58 лет. Печальную новость сообщила Татьяна Брындина, её слова приводит aif.ru.

«У меня в голове не укладывается: здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина... В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен. Много путешествовал», — рассказала Брындина.

Косач стал широко известен благодаря клипу «Бухгалтер» группы «Комбинация», выпущенному в 1991 году, за который он получил премию «Овация». Артист также является автором клипов на композиции «Семечек стакан» и «Люби его». В качестве актёра прославился ролями в сериалах «Закон и порядок», «Кодекс чести», «След», «Солдаты», «Адвокат». Кроме того, в 2005 году он выступил в роли режиссёра и сценариста фильма «Убить Бэллу».

Церемония прощания с актёром пройдёт 8 января.