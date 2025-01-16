Король красоты СССР: 9 сногсшибательных кинообразов молодого Василия Ланового

Василий Лановой — главный секс-символ советского кинематографа, актёр, в которого была влюблена каждая женщина в СССР. День рождения он праздновал 16 января, и в 2025 году ему исполнился бы 91 год, если бы жизнь Василия Ланового в 2021 году не оборвалась из-за коронавируса. За свою внушительную карьеру Лановой сыграл более чем в 50 фильмах, а начал в далёкие 50-е в Театре Вахтангова. Главный офицер советского кино ни разу не воевал, но войну видел слишком близко: в 1941 году он оказался в оккупированном румынами селе Стримба под Одессой. Тогда вражеский солдат ради забавы выстрелил в Василия из автомата, но намеренно стрелял над головой. Лановой, к счастью, остался жив, но несколько лет заикался. Хотя это не помешало ему поступить в театральное училище. Рассказываем о лучших ролях актёра, сыгранных им в молодости.

Валентин Листовский («Аттестат зрелости»)

В фильме «Аттестат зрелости» Василий Лановой играет избалованного старшеклассника. Кадр из фильма «Аттестат зрелости», режиссёр Татьяна Лукашевич, сценарист Лия Гераскина / Kinopoisk

Картина Татьяны Лукашевич — самый первый фильм с участием Ланового, его кинодебют. В 1954 году актёр ещё учился в Щукинском училище, но уже активно участвовал в театральных постановках. «Аттестат зрелости» сделал его настоящей советской кинозвездой. Теперь Ланового знала каждая советская женщина, а сам фильм, пропитанный духом коллективизма, вскоре стал культовым. В кинокартине актёр сыграл безответственного и эгоистичного советского школьника, которого ждёт суровое наказание за его проступки.

Павел Корчагин («Павел Корчагин»)

Фильм «Павел Корчагин» — экранизация романа «Как закалялась сталь». Василий Лановой играет главного героя. Кадр из фильма «Павел Корчагин», режиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Константин Исаев, Николай Островский / Kinopoisk

Вторую экранизацию романа Николая Островского «Как закалялась сталь» сняли в 1956 году режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов. Лановой играет главного героя, Павла Корчагина, причём во время съёмок фильма он учился на третьем курсе Щукинского училища. Первоначально роль Корчагина должен был исполнять Георгий Юматов, но перед съёмками тот заболел, тогда режиссёры нашли замену в соседнем павильоне. Василий Лановой одновременно снимался и в «Корчагине», и в исторической драме «Триста лет тому…»

Артур Грей («Алые паруса»)

В «Алых парусах» Василий Лановой сыграл принца, то есть Артура Грея. Кадр из фильма «Алые паруса», режиссёр Александр Птушко, сценаристы

Алексей Нагорный, Александр Юровский, Александр Грин / Kinopoisk

Фильм по повести Александра Грина был снят в 1961 году Александром Птушко. Трогательная история Ассоль, всю жизнь ждущей корабль с алыми парусами, на котором приплывёт её прекрасный принц, обрела новую жизнь, когда роль Артура Грея исполнил Василий Лановой. «Чудеса надо делать своими руками!» — эта фраза Грея в исполнении Ланового надолго сохранилась в памяти советского кинозрителя.

Отдыхающий на пляже («Полосатый рейс»)

Василий Лановой сыграл очень запоминающуюся эпизодическую роль отдыхающего на пляже в фильме «Полосатый рейс». Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk

По словам самого Ланового, это была его лучшая роль. Комедия Владимира Фетина 1961 года даже не прописала актёра в титрах: настолько эпизодической была его работа. Тем не менее отдыхающий — это чуть ли не самый запомнившийся персонаж фильма. Лановой в газовом шарфике и модных женских очках здесь похож на иностранца. Он видит направляющихся к берегу тигров и произносит одну-единственную фразу: «Красиво плывут!»

Анатоль Курагин («Война и мир»)

В киноэпопее «Война и мир» Василий Лановой играет злодея Анатоля Курагина. Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьёв, Лев Толстой / Kinopoisk

Экранизация главного романа Льва Толстого от Сергея Бондарчука только выше вознесла Ланового на советский олимп. Киноэпопея 1965–1967 годов собрала 58 миллионов рублей в прокате и сделала исполнителей главных ролей сверхзвёздами СССР. При этом Лановой играет тут практически злодея: кавалергард Анатоль Курагин по сюжету поступает бесчестно, когда предлагает Наташе Ростовой бежать с ним, расстраивая её отношения с Андреем Болконским. Более того, оказывается, что Анатоль уже женат. При этом роль Курагина в исполнении Ланового вызывает скорее сочувствие, чем презрение.

Алексей Вронский («Анна Каренина»)

В фильме «Анна Каренина» Василий Лановой сыграл разлучника Вронского. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссёр Александр Зархи, сценаристы

Василий Катанян, Александр Зархи, Лев Толстой / Kinopoisk

И снова экранизация Льва Толстого. И здесь, в фильме Александра Зархи, Лановой играет далеко не положительного персонажа. Алексей Вронский — знаменитый соблазнитель Анны Карениной, человек, из-за которого она сначала отвергла мужа и сына, а затем бросилась под поезд. Лановой специально представил Вронского как негативный типаж: эта роль актёра настолько популярна в том числе и потому, что Лановой здесь в нетипичном амплуа. «Анну Каренину» создавали одновременно с фильмом «Война и мир», и это был далеко не первый раз, когда Лановой снимался в нескольких картинах разом.

Михаил Яровой («Любовь Яровая»)

В фильме «Любовь Яровая» Василий Лановой исполняет роль мужа Яровой, белого контрразведчика. Кадр из фильма «Любовь Яровая», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Арнольд Витоль, Константин Тренёв / Kinopoisk

«Любовь Яровая» — драма Владимира Фетина 1970 года, снятая по одноимённой пьесе Константина Тренёва. Главная героиня — учительница Любовь Яровая. Она помогает во время Гражданской войны революционному комитету и внезапно встречает своего мужа Михаила, которого считали погибшим. Супруга сыграл Василий Лановой. В итоге муж и жена оказываются по разные стороны баррикад.

Иван Варавва («Офицеры»)

Иван Варавва из «Офицеров» — программная роль Василия Ланового. Кадр из фильма «Офицеры», режиссёр Владимир Роговой, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев / Kinopoisk

«Офицеры» Владимира Рогового стали поистине всенародно любимым советским фильмом. Более того — фильм о Гражданской войне в 1971 году объединил двух секс-символов кинематографа СССР. Главного героя, Алексея Трофимова, играет легендарный Георгий Юматов, ветеран Великой Отечественной и один из лучших актёров «оттепели», а его наставника Ивана Варавву — Лановой. Именно этот фильм породил крылатую фразу: «Есть такая профессия — Родину защищать».

Крис Кельвин («Солярис»)

Мало кому это известно, но Василий Лановой сыграл в первой советской экранизации рассказа Станислава Лема «Солярис». Кадр из фильма «Солярис», режиссёр Борис Ниренбург, Лидия Ишимбаева, сценаристы Николай Кемарский, Станислав Лем / Kinopoisk

Это не фильм, а телеспектакль 1968 года, который вышел за четыре года до легендарного «Соляриса» Тарковского. Борис Ниренбург и Лидия Ишимбаева, режиссёры, не сомневались: Василий Лановой, «коренной житель» Театра Вахтангова, справится с ролью блестяще. Спектакль по одноимённой повести Станислава Лема остался неизвестным для автора, но образ учёного Кельвина, который вступает в контакт с разумным океаном планеты Солярис, в нём отразили силами лучших на тот момент актёров.