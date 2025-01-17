Мистика в жизни звёзд: Кто на святочных гаданиях увидел сапоги мужа, а кому жизнь изменил воск

Святочная неделя — это не только уютные вечера и праздничные встречи, но и время, когда каждый может попытаться заглянуть в будущее. Гадания на Святки — традиция, которая сохраняется уже сотни лет, и даже звёзды шоу-бизнеса с удовольствием погружаются в эту мистику. Осталось всего немного времени, когда вы можете заглянуть в своё будущее, ведь Святки прекратятся 19 января в Крещение Господне. Давайте разберёмся, как знаменитости используют гадания и какие удивительные истории они готовы рассказать.

Почему гадания на Святки такие популярные

Как звёзды гадают на Святки. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Святочные гадания — это весело, просто и немного загадочно. Для многих это способ не только развлечься, но и почувствовать связь с древними традициями. А ещё это возможность узнать что-то новое о себе или своём будущем, пусть даже в шуточной форме. Знаменитости тоже люди, и им интересно узнать свою судьбу. Кто из отечественных артистов гадал на Святки и что им показала мистическая сторона?

Юлия Проскурякова: как сон предсказал судьбу

Певица Юлия Проскурякова вспоминает свою первую попытку погадать. Она положила под подушку ключ, чтобы во сне увидеть будущего мужа. Вместо ясного образа ей приснились серые остроносые сапоги. Сначала Юлия подумала, что гадание не сработало. Но через несколько месяцев, оказавшись в доме Игоря Николаева, она увидела те самые сапоги. Совпадение? Возможно. Но разве не в этом магия?

Екатерина Климова: что сказал воск

Реальные истории святочных гаданий звёзд: что увидела Екатерина Климова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Екатерина Климова делилась, как однажды с подругами гадала на воске. Растопленный воск выливали в воду, пытаясь разглядеть в фигурах намёки на будущее. Екатерина увидела очертания женщины с младенцем на руках. Тогда она отмахнулась от предсказания, ведь детей не планировала. Но вскоре узнала, что уже ждёт ребёнка. Вот такой неожиданный поворот.

Алексей Горбашов: счастливая пуговица изменила всё

Музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов нашёл свой счастливый знак в новогоднем варенике. Вместо боба в тесте оказалась пуговица, но хозяйка вечера уверенно заявила: «Этот год будет твоим!» Через несколько дней Алексей получил предложение записать сольный альбом, а вскоре стал постоянным участником группы. И как вишенка на торте — в том же году родился его сын. Пластиковая пуговица, возможно, и не выглядит мистически, но её эффект был впечатляющим.

Анна Семенович: телефон и окна помогают выбрать путь

Гадания знаменитостей: неожиданные знаки судьбы в жизни Анны Семенович. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Анна Семенович поделилась современной версией гаданий. Нужно задать вопрос и ждать первого звонка. Если звонит мужчина — ответ положительный, женщина — отрицательный. Ещё один вариант — считать светящиеся окна в доме напротив. Чётное количество означает «да», нечётное — «нет». Простые, но увлекательные способы проверить свою удачу.

Анна Якунина: туфелька и духи прошлого

Какая мистическая история произошла в жизни Анны Якуниной. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко