Китайский гороскоп: Каким животным грозит испытание во время парада планет 21 января

21 января — день, когда космос решает встряхнуть всё живое. Парад планет не обходит стороной и восточный гороскоп. Некоторые знаки столкнутся с проблемами, которые придётся решать здесь и сейчас, а кому-то придётся переосмыслить свои планы. Рассказываем, каким животным по китайскому календарю нужно готовиться к непростым дням.

Рождённые в год Тигра по китайскому гороскопу — прыжок в неизвестность

Парад планет 21 января: почему рождённым в год Тигра будет трудно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Для Тигров этот период принесёт хаос. Вопросы, которые казались закрытыми, снова всплывут, а неожиданные вызовы могут появиться буквально из ниоткуда. Это касается работы, финансов и даже личной жизни. Вам будет сложно держать себя в руках, ведь всё будет идти не так, как вы планировали.

Что делать: Сбавьте темп. Вместо того чтобы пытаться исправить всё сразу, выделите главное и двигайтесь постепенно. Если чувствуете, что накал эмоций слишком велик, найдите выход в спорте или активных занятиях. И помните: иногда лучше отступить, чтобы позже вернуться с новыми силами.

Рождённые в год Змеи по китайскому гороскопу

Китайский гороскоп и испытания января для рождённых в год Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Для мудрых и расчётливых Змей парад планет 21 января станет временем, когда привычные схемы перестанут работать. Это может быть связано с работой, финансами или отношениями, где появятся неожиданные сложности. Вам будет трудно понять, что происходит и почему всё идёт не так, как вы рассчитывали.

Что делать: Не пытайтесь предугадать всё на свете. Иногда лучший способ решить проблему — это просто прожить её. Доверьтесь своей интуиции, но не зацикливайтесь на контроле. Дайте событиям немного свободы, и они могут повернуться в вашу пользу.

Знак китайского гороскопа Обезьяна — приготовьтесь...

Какие восточные знаки зодиака ждут перемены во время парада планет 21 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Обезьянам 21 января в парад планет предстоит справляться с кучей дел одновременно. Вас может накрыть волна ответственности — как на работе, так и дома. Ощущение, что вы делаете больше, чем другие, будет сопровождать весь период астрологического события. Если вовремя не остановиться, это приведёт к выгоранию.

Что делать: Старайтесь делегировать задачи и не стесняйтесь просить о помощи. Не берите на себя больше, чем можете осилить во время парада планет. Иногда лучше отпустить ситуацию, чем пытаться угодить всем вокруг. И главное — дайте себе время на отдых.

Знак китайского гороскопа Петух — пришла пора проверить нервы

Четыре китайских знака зодиака, которым будет сложно 21 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Рождённые в год Петуха по китайскому гороскопу, славящиеся своим трудолюбием, во время парада планет 21 января 2025 года окажутся в ситуации, где нужно будет доказывать свою правоту. На работе или в отношениях может возникнуть спор, который затронет ваше эго. Есть риск потратить слишком много сил на борьбу, которая того не стоит.

Что делать: Сосредоточьтесь на том, что реально важно. Если вы видите, что спор не принесёт пользы, отступите. Это не поражение, а мудрое решение. И не забывайте, что окружающие вас люди не всегда против вас — иногда они просто хотят быть услышанными.

Общие рекомендации, как пережить парад планет 21 января