Всё, что вы хотите знать про второй сезон «Битвы сильнейших»: кто участвует и какие правила Совсем скоро выходит второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». О дате премьеры, составе участников и правилах мистического реалити-шоу читайте в материале Life.ru 15 января, 14:59 Каким будет второй сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Коллаж © Life.ru. Обложка © tnt-online, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_yakubowitch, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandersheps.ru

Мир мистики, сверхъестественных способностей и паранормальных загадок возвращается на экраны. Уже совсем скоро выйдет второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которое обещает зрителям ещё больше тайн, драматичных историй и захватывающих испытаний. Если вы давно ждали продолжения или хотите понять, почему эта передача завоевала миллионы сердец, рассказываем всё: дату выхода, имена участников, новые правила и, конечно, немного закулисья.

Когда выйдет 2 сезон «Битвы сильнейших»

«Экстрасенсы. Битва сильнейших», 2 сезон: дата выхода и подробности. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Фанаты шоу могут начинать обратный отсчёт — премьера второго сезона передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоится уже 18 января 2025 года. Эпизоды будут выходить каждую субботу в 18:00 по московскому времени. Как и раньше, продолжительность выпусков составит около двух часов. Для тех, кто не успеет к телевизору, шоу будет доступно на Rutube спустя несколько часов после трансляции.

Интересно, что съёмки проекта начались осенью 2024 года, а зрители ожидали премьеры только к весне. Однако создатели решили сделать неожиданный подарок, выпустив второй сезон «Битвы сильнейших» раньше. Это особенно ценно для тех, кто уже успел полюбить формат первого сезона, который стал одним из самых рейтинговых шоу на ТНТ в 2023 году.

Суть шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025: список участников. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

«Битва сильнейших» — это спин-офф легендарного шоу «Битва экстрасенсов», которое выходит на экраны с 2007 года. Если в оригинальной версии проекта участники лишь пытаются доказать наличие паранормальных способностей, то в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на арену выходят признанные мастера: победители, финалисты и звёзды прошлых сезонов.

Суть проекта остаётся прежней — эзотерические профи соревнуются в прохождении различных испытаний, которые проверяют их навыки. В каждом эпизоде экстрасенсам приходится сталкиваться с самыми разными задачами: от поиска людей и разгадки тайн заброшенных домов до помощи семьям, переживающим сложные события. Однако на этот раз ставки выше, а задания сложнее. Победитель получает главный приз — «Золотую руку», которая символизирует силу, талант и уникальность.

Список участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025

«Экстрасенсы. Битва сильнейших»: всё об участниках 2025 года. Фото © VK / Битва Экстрасенсов

Второй сезон собрал настоящую «сборную паранормального мира». Девять сильнейших экстрасенсов прошлых лет — кто-то уже победил в одном из сезонов, кто-то взял серебро в первом сезоне «Битвы сильнейших» — готовы вновь доказать, что их способности реальны. Вот полный список участников:

Александр Шепс в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Александр Шепс: победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Александр Шепс — победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», известный своими медиумическими способностями и мистической харизмой. Родился 26 ноября 1986 года в Самаре в семье с еврейскими корнями. Интерес к сверхъестественному у Александра проявился ещё в детстве, когда он начал замечать свою связь с миром духов. На шоу практик не только продемонстрировал свои уникальные таланты, но и стал одним из самых обсуждаемых участников «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших». Сейчас Александр Шепс активно работает в области эзотерики, проводит семинары и обучающие мастер-классы, собирая полные залы поклонников.

Олег Шепс в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Олег Шепс: медиум, защитивший титул в «Битве сильнейших». Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Олег Шепс — младший брат Александра, победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и один из победителей «Битвы сильнейших» 2024 года. Родился Олег 29 апреля 1998 года в Самаре. В отличие от брата его дар проявился рано и был замечен окружающими ещё в подростковом возрасте. Олег Шепс обладает способностями ясновидения, которые помогли ему не только завоевать доверие зрителей, но и стать одной из главных фигур современного эзотерического мира. Его работа с людьми включает консультации, помощь в сложных жизненных ситуациях и наставничество.

Влад Череватый в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Влад Череватый: мастер чёрной магии из Луганской области. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Влад Череватый — победитель 23-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» и второй из победителей «Битвы сильнейших» 2024 года. Родился 28 июля 1996 года в Луганской области. Влад известен своей практикой чёрной магии и взаимодействием с демонами, что делает его образ особенно загадочным. Несмотря на мрачную репутацию, Череватый активно помогает людям, решая их проблемы с помощью своих необычных методов. Влад часто говорит о своей связи с мистическими силами и о том, как она помогает ему в жизни.

Виктория Райдос в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Виктория Райдос: наследница родовой магии и победительница 16-го сезона. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Виктория Райдос — победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» и одна из самых узнаваемых участниц шоу в целом. Родилась 16 сентября 1986 года в Санкт-Петербурге. С детства Виктория обучалась магии под руководством своей бабушки, благодаря чему развила способности в области родовых проклятий и семейной магии. Её уникальный подход сочетает традиционные ритуалы и современные эзотерические знания. После победы на шоу потомственная ведьма написала несколько книг, посвящённых магическим практикам, и продолжает проводить семинары, помогая людям разобраться в их жизненных вопросах.

Максим Левин в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Максим Левин: потомственный колдун и целитель из Петербурга. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Максим Левин — победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» и потомственный колдун в девятом поколении. Родился 9 сентября 1978 года в Санкт-Петербурге. Максим долгое время не знал о своих способностях, пока однажды не столкнулся с ситуацией, которая изменила его жизнь. Он стал изучать биоэнергетику и целительство, что привело его к успеху в шоу. Сегодня Максим Левин считается одним из самых мощных целителей и эзотериков России. Он работает как с физическими, так и с энергетическими недугами своих клиентов.

Артём Краснов в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Артём Краснов: победитель 24-го сезона и вампир-экстрасенс. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Артём Краснов — победитель 24-го сезона «Новой битвы экстрасенсов», который называет себя вампиром. Родился 21 июня 1991 года. Артём использует необычные методы работы с энергией, включая вампиризм, который он адаптировал к современным эзотерическим практикам. Его харизма и таинственный образ сделали его любимцем публики. Артём Краснов часто выступает с лекциями о тонких энергиях и рассказывает о своём уникальном взгляде на магический мир.

Соня Егорова в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Соня Егорова: городская ведьма и фаворитка зрителей. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Соня Егорова — финалистка 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» и победительница первого сезона «Экстрасенсы. Реванш». Родилась 17 августа 1989 года в Москве. Соня называет себя городской ведьмой и специализируется на ясновидении и эмпатии. Способность понимать людей и их проблемы сделала её одной из самых эмоционально близких участниц шоу для зрителей. Соня Егорова активно занимается эзотерической практикой, помогает людям найти ответы на их вопросы и справиться с трудностями.

Ангелина Изосимова в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Ангелина Изосимова: эксперт в традиционной русской магии. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Ангелина Изосимова заняла третье место в 23-м сезоне «Новой битвы экстрасенсов» и победила во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш». Родилась 17 августа 1975 года в Санкт-Петербурге. Ангелина Изосимова практикует традиционное русское колдовство. Её подход к магии основан на глубоком понимании народных ритуалов, которые практик интерпретирует в современном контексте. Ангелина Изосимова не только помогает людям, но и обучает их основам магических практик.

Ольга Якубович в новом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Ольга Якубович: дизайнер и мастер предсказаний с Таро. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Ольга Якубович — третье место 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» и победительница зрительского голосования второго сезона «Экстрасенсы. Реванш». Родилась 25 сентября 1983 года. Ольга изначально известна как дизайнер и основатель бренда Yakubowitch, но позже она открыла в себе экстрасенсорные способности. Её работа с Таро, предсказаниями и любовной магией быстро привлекла внимание, сделав Ольгу Якубович одной из самых заметных фигур среди экстрасенсов. Сейчас ведьма занимается эзотерическими консультациями и продолжает развивать свои способности.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025: новые правила шоу

Формат шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025 отличается от классической «Битвы». Во втором сезоне участники работают тройками, каждая из которых получает своё уникальное задание. Все серии второго сезона «Битвы» будут посвящены отдельной истории, требующей помощи экстрасенсов: поиск пропавших людей, разгадка мистических явлений или работа с семейными трагедиями.

После выполнения задания проводится голосование, где работу экстрасенсов оценивают герои эпизода, другие участники и телезрители. В отличие от оригинального шоу в «Битве сильнейших» никто не покидает проект после каждой серии. Участники копят очки, а в финал проходят только те, кто набрал наибольшее количество баллов.

Ведущий второго сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» – 2: участники и правила нового сезона. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Как обычно, вести проект будет Марат Башаров, чьё имя давно ассоциируется с «Битвой экстрасенсов». По слухам, в новом сезоне ему составит компанию Андрей Кислицин, который известен своей работой в региональных эпизодах оригинального шоу.

Кто победил в первом сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Первый сезон запомнился неожиданными поворотами. В финал вышли четыре сильнейших участника: Влад Череватый, Олег Шепс, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев. Победу в зрительском голосовании одержал Влад Череватый, однако он отказался от титула, выразив сожаление о своих прошлых действиях. Титул перешёл к Олегу Шепсу, который решил разделить победу с Череватым. Это уникальное решение стало ярким финальным аккордом первого сезона.

Также во время финала «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2024 года, не сдержав чувств, Череватый перед победой проклял участницу одного из последних испытаний, которая позволила себе сомневаться в способностях практика. О чём, кстати, сильно жалел потом. Получится ли на этот раз у Влада Череватого «держать язык за зубами»?

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025: Что ждать от нового сезона

«Битва сильнейших», второй сезон: старт 18 января 2025 г. Фото © Rutube / «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Второй сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025 года обещает больше вызовов, новые мистические загадки и напряжённую борьбу. Именитым магам, колдунам и чернокнижникам придётся столкнуться с разноплановыми заданиями: от поиска призраков до раскрытия тайн старинных домов. Будет ли новый сезон «Битвы» таким же популярным, как и первый? Узнаем уже совсем скоро. Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы пар влюблённых, которых свело телешоу «Битва экстрасенсов».

Авторы Любовь Свободная