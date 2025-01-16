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16 января, 15:00

Тест: Что принесёт вам 2025 год Змеи — онлайн-гадание на Святки

Осталось всего несколько дней до конца самого волшебного периода года — Святок. Настало время приоткрыть завесу тайны самыми проверенными методами и узнать, к чему из хорошего готовиться в 2025 году!

Подходит к концу волшебное время Святок — периода между Рождеством и Крещением, когда границы между мирами истончаются, а будущее приоткрывает дверь. Ещё с давних времён девушки собирались вместе, чтобы с помощью воска, зеркал, колец и других древних способов узнать, что ждёт их впереди: будь то любовь, богатство или важные перемены в жизни. Святочные гадания — это не просто традиция, а часть нашей культуры, наполненная магией, верой и надеждой. Успейте поймать этот миг и узнать, чего ожидать следующие 365 дней!

Чтобы святочное гадание сбылось, нужно не только очень сильно в него поверить, но и придерживаться ряда правил. Как правильно встретить Крещенский сочельник и чего нельзя делать на Богоявление, рассказали в новом материале. Ещё с древних времён известно, что сны хранят в себе глубокую символику и предупреждают нас о предстоящих событиях. Но есть образы, появление которых в сновидениях точно нельзя игнорировать! Узнайте, к чему снятся волосы по самым популярным сонникам мира.

Лучшие святочные гадания: 7 ритуалов на будущее, счастье и женитьбу
Лучшие святочные гадания: 7 ритуалов на будущее, счастье и женитьбу
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«Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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