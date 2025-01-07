Лучшие святочные гадания: 7 ритуалов на будущее, счастье и женитьбу

Издревле Святки, то есть дни между двумя важнейшими церковными праздниками — Рождеством и Крещением, — считались временем волшебства. Тогда было принято колядовать — ходить по домам в костюмах страшных животных и петь песни с добрыми пожеланиями. И, конечно же, гадать или ворожить — гаданиями на Руси занималась вся молодая часть деревни. Гадали на разные вещи: счастье, богатство, исполнение желаний и любовь.

Святочные гадания

Существует более 60 святочных гаданий, которые были издревле известны на Руси. Фото © Шедеврум

Собиратели фольклора нашли более 60 святочных гаданий. Все они сильно различаются в зависимости от региона России. Где-то гадают на сапогах, где-то — на сарафанах, где-то — вообще на соломе. Мы выбрали девять лучших святочных гаданий на различные темы: исполнение желаний, судьба и любовь.

Гадание на просеянном снегу

Для этого гадания на будущее вам понадобятся кольцо, решето и много снега. Фото © Шедеврум

Для этого ритуала каждой гадательнице потребуется кольцо из драгоценного металла. Вы можете загадывать любое желание на любую тему, например любовь или богатство. Кольца кладут в снег, желание загадывается, а затем одна из вас должна взять решето, закрыть им снег в том месте, где лежат кольца, и начать его просеивать. Желание исполнится у той, чьё кольцо первым попадёт в решето.

Гадание по светящимся окнам

Это рождественское гадание включает в себя пересчёт горящих окон в доме. Фото © Шедеврум

Для этого гадания надо вечером выйти на улицу. Каждая девушка поворачивается спиной к своему дому и загадывает желание. Затем надо быстро повернуться и посчитать все светящиеся окна. Если число чётное — ваше желание исполнится, если нечётное, то ему не суждено пока претвориться в жизнь.

Гадание по кошке

Гадание на желание по поведению кошки: какой лапкой она переступит порог? Фото © Шедеврум

Для этого гадания у вас в доме должна жить кошка или, на худой конец, кот. Нужно загадать желание и позвать кошку к себе. Если животное переступило порог вашей комнаты левой лапкой, то желание сбудется, а если правой, то нет.

Гадание на платке, хлебе и дереве

Гадание на события следующего года. Предметы, которые используются: платок, кусок хлеба и деревяшка. Их нужно закрыть горшком. Далее закрыть или завязать глаза, подойти к горшку и взять из-под него первую попавшуюся вещь. Платок символизирует замужество, хлеб — одиночество, а деревяшка предвещает скорые трудности.

Гадание на сарафане

Гадание на любовь на сарафане: сарафан нужно бросать на перекрёстке, а жених придёт с той стороны, куда смотрит пройма. Фото © Шедеврум

Это гадание похоже на знаменитое гадание с сапогом. Девушки должны взять с собой сарафан, выйти на перекрёсток дороги и по очереди бросать предмет одежды. Жених придёт с той стороны, куда сарафан лёг проймой.

Гадание на осиновых поленьях

Для этого святочного гадания нужно разжечь костёр из осиновых поленьев. Фото © Шедеврум

До этого рождественского гадания допускаются не только девушки, но и парни. Сельская молодёжь должна всей компанией пойти в лес и разжечь костёр из осиновых поленьев, сложенных по два или три в ряд так, чтобы в центре могли уместиться осиновые веточки. Это гадание на любовь: так выясняют, счастливым ли будет брак. Если пламя высокое, а костёр потрескивает, то жизнь в браке удачно сложится, если пламя колеблется, он будет неудачным. Если пламя расходится в стороны, то брак нужно будет спасать от множества внешних факторов.

Гадание по следу на снегу

Перед сном девушки должны выйти на улицу и лечь в снег. Утром надо будет осмотреть следы, которые остались на нём с ночи. Если след гладкий, будущий муж девушки будет покладистым, если след завалило снегом, то супруг попадётся придирчивый и драчливый.

Можно ли на Святки гадать на картах?

Гадание на Таро или игральных картах — давняя святочная традиция. В этот период карты не врут и не ошибаются. Фото © Шедеврум

Да, можно, причём и на Таро, и на игральных. Считается, что карты предсказывают наиболее правдиво именно в это время. Святочные расклады на Таро вообще сбываются с почти 100%-ной вероятностью. Так что попробуйте использовать один из этих раскладов, чтобы погадать на суженого.

Святочное гадание на Таро на любовь

Перед святочным гаданием на Таро нужно снять с себя все украшения, распустить волосы и зажечь три свечи. Фото © Шедеврум

Существует два типа раскладов на замужество, которые можно использовать на Святки. Первый из них самый простой: нужно перетасовать классическую колоду Райдера – Уэйта и вынуть пять карт. Первая карта охарактеризует ваши собственные чувства, вторая — чувства выбранного вами человека, третья расскажет о характере отношений, четвёртая — о возможных трудностях, а пятая — о том, чего ждать от этих отношений в будущем.

Второй способ несколько сложнее. Нам снова понадобится классическая колода Таро, но в этот раз её надо разделить на две части: отдельно старшие арканы (Рыцари, Королевы и Короли), отдельно все остальные. Со словами «Суженый, ряженый, покажись мне» нужно перемешать старшие арканы и достать из них одну карту — её масть укажет на знак зодиака будущего мужа, а тип — на отдельные черты характера. Помните, что Жезлы символизируют стихию огня, Кубки — это знаки воды, Мечи — знаки воздуха, а Пентакли — стихия земли. Если вам попадётся Король, ждите благородного и степенного жениха, а если Королева — мужчина будет подкаблучником. После этого нужно перемешать остальные карты со словами «Где ты, ясный сокол мой?». Масти предскажут, когда ждать встречи: Жезлы — скоро, в пределах недели, Кубки — в пределах месяца, Мечи — от нескольких месяцев, и Пентакли предсказывают встречу в следующем году.

Святочное гадание на игральных картах

Знаменитое гадание на четырёх королях может предсказать характер вашего суженого. Фото © Шедеврум

Существует несколько святочных гаданий с применением игральных карт. В основном они тесно переплетены ещё и с гаданиями на снах. Например, самое известное гадание — на четырёх королях: нужно вынуть из обычной карточной колоды всех королей и перед сном положить их под подушку вместе с заговором следующего содержания: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснился пиковый король — будущий муж будет намного старше вас и очень ревнивым, червонный король символизирует молодого и богатого жениха, крестовый король значит, что муж будет военным, а бубновый — что свататься придёт именно тот, в кого вы влюблены.

Есть и другая версия того же гадания на королях. Все действия перед сном нужно в точности повторить, но сновидение будет немного отличаться: ваш суженый явится в образе короля, это будет кто-то из ваших знакомых и вы обязательно узнаете во сне его лицо.

Как подготовиться к гаданию на Святки: что нельзя делать и какие предметы использовать

Для святочных гаданий из века в век использовали разные магические предметы. Фото © Шедеврум

Святки издревле считались временем, когда границы между мирами истончаются и нечистую силу можно встретить среди людей. С этим поверьем связаны вообще все святочные и рождественские обряды славян: как колядование, которое должно отпугнуть всевозможных духов и чертей от селения, так и ворожба, наоборот, этих нечистых духов призывающая.

Так что с незапамятных времён для ворожбы как обряда установился ряд строгих правил: нельзя проводить ритуал святочного гадания в одиночестве. В противном случае вас может утащить нечистая сила;

перед гаданием нужно обязательно тщательно вымыть руки и лицо, распустить волосы, чтобы через них лучше проходила потусторонняя энергия, развязать узлы на одежде и снять все украшения;

во время гадания нужно быть максимально спокойной, чтобы не отвлекаться на не связанные с обрядом мысли.

Кроме того, святочное гадание часто включает в себя использование магических предметов. Самый волшебный из них — это, конечно, зеркало. Для гадания на Таро можно зажечь три свечи. Кольцо тоже магический предмет, который подходит для ряда ритуалов. Гребень и предметы одежды, например сарафан, становятся заряженными мистической энергией на Святки, поэтому подходят для рождественского гадания.