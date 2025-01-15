Крещенский сочельник: Чего нельзя делать на Богоявление и как правильно встретить 19 января Крещенский сочельник 2025: какого числа православные верующие отмечают Крещенский сочельник? Как правильно встретить сочельник? Что можно и нельзя делать в народный праздник 18 января? Читайте в материале Life.ru 15 января, 15:53 Когда в 2025 году будет Крещенский сочельник? Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Крещенский сочельник — это последний важный день, связанный с Рождеством Христовым. На этот праздник приходится последний период колядований и святочных гаданий. В русской традиции Крещенский сочельник называют также Водяная коляда, Канун Богоявления, Голодная кутья или «Кутя-варожка». У этого праздника фиксированная дата: в православии его отмечают 5 января по старому стилю. А когда сочельник по новому календарю и что в этот день нельзя делать? Рассказывает Life.ru.

Какого числа отмечают Крещенский сочельник 2025

Крещенский сочельник в 2025 году отмечают в субботу, 18 января. Фото © Life.ru

По новому стилю Крещенский сочельник 2025 приходится на 18 января. В терминах Русской православной церкви этот праздник именуется навечерием Богоявления. Вечером 18 января, как правило, происходит множество важных церковных обрядов, которые перемежаются с народными. Некоторые из традиций ведут свою историю ещё с дохристианских времён.

Отличие в датах нового и старого стиля обусловлено двумя разными календарями. Один из них, юлианский, использует Русская православная церковь. Это календарь старого стиля. Другой, григорианский, используют люди в светской жизни. Это календарь нового стиля. Разница между юлианским и григорианским календарями составляет 14 дней, поэтому 5 января по юлианскому календарю превращается в 18 января по григорианскому. Кроме того, именно в Крещенский сочельник обычно наступают знаменитые крещенские морозы.

Что такое Крещенский сочельник

Крещенский сочельник — это вечер перед праздником Крещения Господня. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Крещенский сочельник — это вечер перед днём Богоявления, во время которого завершается традиционный праздничный цикл, связанный с ранними событиями жизни Христа: Рождеством, обрезанием, Крещением. Богоявление — это как раз праздник Крещения Христа в реке Иордан, которое провёл зимой 28 года нашей эры Иоанн Креститель. Именно во время Крещения миру было впервые открыто, что Иисус Христос — на самом деле Сын Божий. Водяная коляда, или Крещенский сочельник, — это вечер подготовки к одному из важнейших церковных праздников.

Как правильно встретить Крещенский сочельник 18 января

Крещенский сочельник надо встречать в мире и спокойствии, соблюдая строгий пост. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Крещенский сочельник недаром называют «Голодная кутья». Богоявление в русской традиции принято встречать усердным постом. До первой звезды, которая появится где-то в шесть часов вечера, запрещено вкушать любую пищу, кроме сочива. Сочиво — это отваренные с мёдом зёрна пшеницы, которую в современном нам мире можно заменить рисом. В Крещенский сочельник 18 января начинается большое и торжественное богослужение, которое будет продолжаться вплоть до 27 января. Начинается служба с Божественной литургии, и во время этого обряда как раз появляется «первая звезда». Её символизирует свеча, которую выносят из храма. Сразу после Божественной литургии происходит главный для Крещенского сочельника обряд: освящение воды в специально заранее заготовленных прорубях — купелях. После того как воду освятили, верующие зачерпывают из прорубей воду, умываются ею и даже купаются — да, традиционное зимнее купание, общее для всех православных, начинается именно в вечер Крещенского сочельника.

Стоит отметить, что во время крещенских купаний действуют правила безопасности. Расскажем о них тут: Запрещено распивать спиртные напитки.

Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Дети должны купаться только под присмотром взрослых.

Запрещено загрязнять или засорять купель.

Нельзя приводить с собой животных, например собак.

Запрещается нырять в прорубь прямо со льда и находиться в купели более 1 минуты.

Нельзя оставлять на льду мусор, особенно стекло, и подъезжать близко к купели на автомобиле.

Кроме того, о крещенских купаниях лучше забыть, если у вас ОРВИ, проблемы с сердечно-сосудистой системой, кожные заболевания, диабет, глаукома, эпилепсия или другие заболевания, связанные с сердцем, нервной системой, органами дыхания или кожей.

Крещенский сочельник 18 января: Обряды и традиции

У славян есть множество традиций, связанных с Крещенским сочельником: например, традиция запасать крещёную воду. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

С Крещенским сочельником связано множество традиций, которые наш народ бережно сохранил сквозь века. В первую очередь это, конечно, набор освящённой воды. Старый христианский обычай, известный ещё со времён катакомбной церкви, существует уже два тысячелетия. Воду, освящённую в Крещенский сочельник, православные обычно наливают в особые ёмкости и хранят у себя дома весь год, до следующего Крещения.

Но были и другие обряды. Например, если на Крещенский сочельник нашим предкам не везло и они чем-то травились, было принято молиться Феопемпту и Феоне. Это были христианские святые, которых замучили язычники во время гонений на христиан императора Диоклетиана. Именно этим святым молились не просто так: во время гонений император приказал Феоне отравить Феопемпта лепёшкой, тот два раза остался невредим, так что сам Феона уверовал в Господа. За это мученики и были казнены.

В Навечерие Богоявления сельская молодёжь последний раз в году проводила рождественские обряды, то есть колядовала и устраивала гадания. Ужин тоже готовили по колядным правилам — с нечётным количеством постных блюд. На Крещенский сочельник было принято варить кутью и узвар, а также приглашать за праздничный стол «мороз», «волка», «птиц» и «зверей», зажигать свечу для мёртвых и откладывать для духов предков часть каждого блюда.

Было принято ставить с вечера чашу с водой и смотреть, колыхнётся ли она в полночь. Если вода колыхнулась, то вся деревня отправлялась смотреть на «развёрстые небеса», при этом можно было загадывать любое желание: оно точно сбывалось. В полночь также набирали из прорубей крещёную воду.

Снег, собранный в Крещенский сочельник, славился своими целебными свойствами. Его добавляли в корм скоту, им лечили онемение ног, судороги и головокружения. Считалось, что, если обтереться этим снегом, сила и красота долго не покинут тело. Этот снег также сыпали в колодец, чтобы вода оттуда не пропадала и не портилась.

В Тамбовской губернии был известен обычай, который назвали «Свечи». Во время вечерней службы женщины ставили к сосуду, в котором освящалась вода, перевязанные свечи. Эти свечи потом собирали и бережно хранили. Их было принято зажигать перед иконами во время родов, чтобы младенец появился на свет здоровым.

Чего нельзя делать в Крещенский сочельник 18 января

В Крещенский сочельник нельзя ссориться, есть скоромное и пить алкоголь. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Крещенский сочельник — важный православный праздник, поэтому он чётко регламентирован традициями и обрядами. Есть, конечно же, ряд действий, которые в Навечерие Богоявления категорически запрещены. Ругань и ссоры. Крещенский сочельник — время, которое нужно провести в мире и спокойствии.

Приём пищи до первой звезды. Исключение — сочиво, которое в православной традиции пищей не считается.

Употребление спиртного. Крещенский сочельник — трезвый праздник.

Поедание мяса и рыбы. Навечерие Богоявления должно проходить в строгом посте.

Нельзя набирать святую воду с плохими помыслами. Эта вода будет с вами весь год.

Следуйте этим простым правилам, и благодать от правильно проведённого Крещенского сочельника 18 января будет с вами весь год. Кроме того, в этот праздник можно наводить порядок в доме, поститься, набирать воду, обращать внимание на сны и загадывать желания в полночь.

Поздравления с Крещенским сочельником 2025

18 января — отличный повод, чтобы поздравить родных с Крещенским сочельником. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Крещенский сочельник — отличное время для тёплого семейного вечера, который может потихоньку перерасти в совместный поход на службу в церковь и даже завершиться весёлым купанием в купели со святой водой. Но и друзей в этот праздник тоже лучше не забывать. Поэтому найдите пару минут своего времени, чтобы поздравить родных и друзей с Крещенским сочельником.

Авторы Любовь Свободная