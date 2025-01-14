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14 января, 15:38

В преддверии Крещения россиянам напомнили правила поведения в монастырях

РИА «ФП»: Для посещения монастыря нужна скромная одежда с длинными рукавами

Для посещения монастыря нужна скромная одежда. Обложка © Life.ru

Для посещения монастыря нужна скромная одежда. Обложка © Life.ru

19 января в России отмечается Крещение Господне, которое будет сопровождаться купаниями в проруби, а многие паломники отправятся в монастыри, где строго требуется соблюдение правил. Поэтому россиянам следует помнить, что для посещения обители нужна скромная одежда с длинными рукавами.

«Женщинам благословляется находиться на территории обители с покрытой головой, без макияжа, в юбке или платье ниже колен (плечи и зона декольте должны быть закрыты). Мужчинам запрещено разгуливать по монастырю в шортах», — сообщает РИА «ФедералПресс».

Также не рекомендуется опаздывать на службу. Заказать требы, поставить свечки и приложиться к иконам следует ещё до её начала. Тем более, не нужно бегать от подсвечника к подсвечнику во время богослужения, отвлекая других прихожан. Также считается неприличным лезть с вопросами к монахам, для этого в обители есть дежурный или сотрудник церковной лавки.

Пользоваться гаджетами в храмах считается дурным тоном, поэтому телефоны лучше отключить. Приносить с собой животных, распивать на территории обители алкоголь, курить, материться и вовсе запрещено. Также нельзя входить в братские корпуса, кельи и иные помещения, кроме храма. А для фото- и видеосъёмки требуется благословение.

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Ранее врач перечислила недуги, с которыми опасно купание на Крещение. Кроме того, в РПЦ объяснили, почему стоит отказаться от купания в проруби на Крещение. Кстати, в Москве не будет традиционных купелей.

Борис Эльфанд
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