В преддверии Крещения россиянам напомнили правила поведения в монастырях

19 января в России отмечается Крещение Господне, которое будет сопровождаться купаниями в проруби, а многие паломники отправятся в монастыри, где строго требуется соблюдение правил. Поэтому россиянам следует помнить, что для посещения обители нужна скромная одежда с длинными рукавами.

«Женщинам благословляется находиться на территории обители с покрытой головой, без макияжа, в юбке или платье ниже колен (плечи и зона декольте должны быть закрыты). Мужчинам запрещено разгуливать по монастырю в шортах», — сообщает РИА «ФедералПресс».

Также не рекомендуется опаздывать на службу. Заказать требы, поставить свечки и приложиться к иконам следует ещё до её начала. Тем более, не нужно бегать от подсвечника к подсвечнику во время богослужения, отвлекая других прихожан. Также считается неприличным лезть с вопросами к монахам, для этого в обители есть дежурный или сотрудник церковной лавки.