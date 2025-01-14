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14 января, 07:41

Грешники и не только: В РПЦ рассказали, кому запрещено пить святую воду

Священник Савченко: Грешникам нельзя пить святую воду

Священник РПЦ: Грешникам нельзя пить святую воду. Обложка © Life.ru

Священник РПЦ: Грешникам нельзя пить святую воду. Обложка © Life.ru

Православному человеку следует хранить дома небольшой запас святой воды, а по праздникам брать из храма новую. Однако держать её для особого случая не рекомендуется, лучше пить каждое утро натощак. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Священник РПЦ: Грешникам нельзя пить святую воду. Видео © Пятый канал

Тем не менее, далеко не всем людям разрешается пить святую воду, подчеркнул священник. В частности, запрет распространяется на грешников. Человеку, пребывающему в нечистоте, для начала нужно пойти в храм, исповедоваться, получить отпущение грехов и допуск к причастию.

«Не следует её давать не крещённым людям. Это не полагается. Всё-таки, это для православных христиан», — продолжил Савченко.

Также, по его словам, прикасаться к святой воде не следует пьяным людям. Запивать ей алкоголь считается грехом. Зато христианам, которые борются с зависимостью, наоборот, следует начинать утро с молитвы и святой воды. Кроме того, нельзя пить её сытым людям, потому что святыней не положено запивать еду и даже лекарства.

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Борис Эльфанд
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