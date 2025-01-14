«Смыв грехов — это бабкины сказки»: В РПЦ объяснили, почему стоит отказаться от купания в проруби на Крещение

Близится один из главных христианских праздников — Крещение Господня. В этот день многие считают за обязанность посещение купелей и прорубей, где нужно обязательно погрузиться в ледяную воду. Согласно ошибочному, но очень распространённому мнению, крещенская вода смывает грехи и даже ставит больных на ноги. Впрочем, РПЦ придерживается иной позиции в этом вопросе, выяснил Life.ru.

«На счёт смыва грехов — это бабкины сказки. Смывает грехи Бог и больше никто. А его противник, то есть Сатана, он пытается людей обмануть и говорит: «Ныряй под лёд на Крещение и смывай грехи!» Но это уже обман — он действует на людей, которых можно обмануть. Но для того голова и дана, чтобы не попадаться на обман», — рассказал изданию священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий.

По словам священника, ныряние в прорубь — это всего лишь традиция, которая не имеет отношения к церкви. А если человек начинает ощущать себя погрязшим в грехах, впадает в уныние и желает очищения, ему необходимо исповедаться перед Богом, попросив исправления жизни и дарования благодати. Макарий подчеркнул, что двери православных храмов открыты каждому, хоть Сатана и пытается внушить человеку обратное, заставляя думать, якобы «в церкви тебя не примут, и ты там никому не нужен». Аналогичное мнение в беседе с Life.ru выразил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов.

«На праздник Крещения те, кто купаются, не смогут омыть свои грехи в святой воде. Грехи очищаются и прощаются только на таинстве исповеди. Для этого нужно сходить в храм и исповедоваться перед Богом в своих грехах и перед священником, чтобы получить от него разрешение от грехов. По-другому невозможно получить прощение», — отметил он.

Впрочем, добавил протоиерей, святая вода исцеляет душу от греховных скверен и склонностей, чтобы Господь дал силы в борьбе с грехом. Иногда даже исповеди и покаяние не могут остановить человека от дальнейших прегрешений, но благодать Божья через святую воду врачует наши тела и души.

«В этом случае крещенская вода может помочь человеку, так как благодать Божия передаётся через неё», — подчеркнул Харитонов.

Собеседник Life.ru в завершение напомнил, что запрещено окунаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также он посоветовал купаться лишь в специально отведённых для этого местах.