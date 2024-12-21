Обман в корне: В РПЦ объяснили, почему играть в покер греховно, даже если не на деньги

Принимать участие в азартных играх является грехом, даже если игра идёт не на деньги. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал иерей Илия Савастьянов, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы.

По его словам, православная церковь строго запрещает любые азартные игры, ставки и лотереи. Причина в том, что движущей любой подобной игры является алчность, желание заработать.

«Азартные игры по толкованию являются прикрытые воровством, что запрещает 25-е Апостольское правило. 50-е правило Шестого Вселенского собора гласит: «Никто из мирян и клириков впредь да не предаётся предосудительной игре. Аще же кто усмотрен будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучён от общения церковного», — пояснил Савастьянов.

По словам иерея, Священное Писание также призывает не стремиться к быстрому обогащению (Притчи 13:11; 23:5; Екклезиаст 5:10) По этой причине покер, как и любая азартная игра, не допустим для христианина. В том числе при участии в ней не на деньги. По словам Савастьянова, в покере в принципе сложно играть, не согрешив, потому что сама его суть строится в обмане противника, что также тяжело связать с христианской жизнью.