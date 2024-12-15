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15 декабря, 13:32

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с теми, кто в нужде

Патриарх Кирилл: Богатство является Божьим даром, которым нужно уметь делиться

Люди, накопившие богатства, должны осознавать, что их состояние является не только результатом их труда, но и Божьим даром. Потому им следует делиться с другими людьми, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться. Господь испытывает богатством. <...> Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими», — заявил он во время проповеди в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы.

Глава РПЦ подчеркнул важность замечать тех, кто нуждается в финансовой помощи, и оказывать им поддержку. Он отметил, что это следует делать по совести, а не из чувства обязанности, поскольку каждый может оказаться в трудной ситуации. Патриарх также добавил, что от тех, кому дано больше, будет и больший спрос.

Беременным москвичкам начали выдавать письма от патриарха Кирилла
Беременным москвичкам начали выдавать письма от патриарха Кирилла

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что счастье приходит благодаря добрым делам. Он отметил, что в современном мире, особенно в период судьбоносных испытаний для России, бескорыстное доброделание приобретает особую значимость.

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Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Мария Любицкая
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