Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с теми, кто в нужде

Люди, накопившие богатства, должны осознавать, что их состояние является не только результатом их труда, но и Божьим даром. Потому им следует делиться с другими людьми, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться. Господь испытывает богатством. <...> Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими», — заявил он во время проповеди в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы.

Глава РПЦ подчеркнул важность замечать тех, кто нуждается в финансовой помощи, и оказывать им поддержку. Он отметил, что это следует делать по совести, а не из чувства обязанности, поскольку каждый может оказаться в трудной ситуации. Патриарх также добавил, что от тех, кому дано больше, будет и больший спрос.