В День добровольца, 5 декабря, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к соотечественникам, подчеркнув важность добрых дел и добровольчества для обретения счастья и благоденствия общества. Его слова были опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх отметил, что в современном мире, особенно в период судьбоносных испытаний для России, бескорыстное доброделание приобретает особую значимость. По его словам, добровольцы, помогающие в защите Отечества, сестры милосердия, работающие в госпиталях, и граждане, оказывающие гуманитарную помощь, проявляют примеры мужества, героизма и солидарности.

«В слове «доброволец» заключены понятия добра и воли. Совершая добрые дела по своей воле и соединяя её с волей Божией, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия», — подчеркнул патриарх Кирилл.

День добровольца, установленный указом президента РФ Владимира Путина в 2017 году, ежегодно отмечается 5 декабря. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью, что свидетельствует о высокой степени гражданской ответственности и стремлении к взаимопомощи.

Патриарх Кирилл выразил признательность всем участникам добровольческого движения за их труды и усердие, пожелав крепости сил и Божией помощи в дальнейшем служении на благо страны и ближних. «Благословение Господне да пребывает со всеми вами», — заключил глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл, в миру Владимир Михайлович Гундяев, занимает пост патриарха Московского и всея Руси с 1 февраля 2009 года. Это событие стало кульминацией его многолетней работы и признанием его вклада в развитие церкви. С тех пор он продолжает активно работать над укреплением церковных традиций и расширением влияния Русской православной церкви как в России, так и за её пределами. С 24 августа 2023 года патриарх Кирилл также занимает пост митрополита Калининградского, что подчёркивает его значимость и авторитет в церковной иерархии.