Патриарх Кирилл рассказал, как правильно относиться к разговорам о ядерной войне
Патриарх Кирилл: Спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения
С духовной точки зрения огромное количество разговоров, которое ведётся на тему приближающейся ядерной войны, сеет тревогу и страх в сердцах людей. Об этом заявил патриарх Кирилл на сессии Всемирного русского народного собора. Глава РПЦ считает, что таким образом «враг рода человеческого» хочет лишить людей мужества и воли.
«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждём господа Иисуса, который придёт в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать», — заявил патриарх Кирилл.
Разговоры о возможном начале ядерного конфликта активизировались после разрешения президента США Джона Байдена бить западным оружием по территории России. Также ранее западная пресса сообщила, что некоторые чиновники из США и Европы предложили идею о возможном возвращении ядерного оружия Киеву. Например, рассматривается вариант размещения запасов конвенционного оружия на территории Украины. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что авторы этой инициативы больны паранойей, а в МИД предупредили о неуправляемой эскалации конфликта.
Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov