Патриарх Кирилл рассказал, как правильно относиться к разговорам о ядерной войне

С духовной точки зрения огромное количество разговоров, которое ведётся на тему приближающейся ядерной войны, сеет тревогу и страх в сердцах людей. Об этом заявил патриарх Кирилл на сессии Всемирного русского народного собора. Глава РПЦ считает, что таким образом «враг рода человеческого» хочет лишить людей мужества и воли.

«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждём господа Иисуса, который придёт в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать», — заявил патриарх Кирилл.