Беременным москвичкам начали выдавать письма от патриарха Кирилла

В Москве стартовала выдача писем патриарха Московского и всея Руси Кирилла, адресованных беременным женщинам. Эта инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Здравствуй, мама!», охватывающего 16 регионов России. Первые письма уже получили пациентки церковной больницы святителя Алексия, как сообщила руководитель проекта Наталья Москвитина в беседе с РИА «Новости».

«Мы начали выдавать беременным женщинам письмо святейшего патриарха Кирилла. Сегодня первые письма получили женщины на приёме у гинеколога в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Эти письма поддержат женщин в очень уязвимый момент — в начале беременности», — сказала Москвитина.

Проект «Здравствуй, мама!» был представлен общественности в 2022 году и получил поддержку на высоком уровне, включая президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла. Основная цель проекта — поддержка будущих матерей и профилактика абортов, особенно в тех случаях, когда женщины сталкиваются с давлением со стороны медицинских учреждений или близких.

В письме патриарх Кирилл благословляет женщин и их будущих детей, желая им доброго здоровья и душевного мира. Он цитирует слова из Евангелия от Иоанна: «да не смущается сердце ваше и да не устрашается», что призвано ободрить женщин в начале их беременности, когда они особенно уязвимы.

Москвитина отметила, что в больницу святителя Алексия часто приходят женщины за вторым мнением, если им предлагали прервать беременность в других местах. В этом медучреждении будущим мамам не предлагают аборт, а, наоборот, стараются окружить их заботой и поддержкой.

Письма патриарха Кирилла станут важной духовной опорой для женщин, особенно тех, кто сталкивается с трудностями и сомнениями на пути к материнству. Организаторы проекта считают, что такие инициативы могут помочь женщинам принять решение в пользу рождения ребёнка, несмотря на внешние обстоятельства.