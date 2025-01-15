Вонь, разврат и дуэли: Вы себе и представить не могли, какими ужасными были балы в реальности

Мужественные кавалеры, изящные дамы, корсеты, кринолины, полонез, мазурка и, конечно же, вальс! Придворные балы XVIII и XIX веков поражают воображение маленьких принцесс разных поколений. Эту мечту о балах они приносят и во взрослую жизнь, организовывая бальные вечера в университетах или занимаясь бальными танцами в качестве спорта. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд: реальные балы того времени были развлечением гораздо более трудоёмким, чем ночная вечеринка в клубе или даже поход на футбольный матч. Рассказываем, как балы появились на Руси и что происходило на них в реальности.

Грязь, хамство и неуважение к женщинам на балах Петра I

Почему на дворянских балах сначала отвергали женщин, а следом оплёвывали полы танцевальных балов. Фото © Wikipedia / Станислав Хлебовский

Указ об ассамблеях был издан Петром I 26 ноября 1718 года и представлял собой попытку объяснить дворянам, что такое бал. Ассамблеи были предшественниками балов — дворянскими собраниями с танцами, играми и угощениями, проводившимися летом на свежем воздухе. Павел Ягужинский стал «царём» ассамблей, строго контролируя их проведение. Он лично руководил каждым таким собранием, и никто из дворян не смел ослушаться его приказов. Если Ягужинский приказывал пить, нужно было пить столько, сколько он скажет, а если приказывал танцевать до упаду, то приходилось делать и это.

Бояре и дворяне петровской эпохи не понимали таких увеселений, старались быть как можно тише и как можно теснее прижиматься к стенам бального зала, а суеверный ужас в них вселяло присутствие на ассамблеях женщин. Тогда совместные с дамами увеселения считались неприличными в отличие от плевков прямо на пол в бальном зале. В итоге ассамблеи превращались в попойки, знаменитые грубыми нравами и валяющимися где попало гостями. Исключением были молодые дворяне: дамы и кавалеры стремились быть галантными и соответствовать европейской моде.

Вонючие маскарады императрицы Елизаветы Петровны

В XVIII веке русский бал проходил процесс своего формирования. Елизавета Петровна ввела в моду маскарады, из-за чего вонючие залы дворцов стали пахнуть ещё хуже. Фото © my.tretyakov

Во время правления Елизаветы Петровны ассамблеи начали превращаться в уже более понятные нам балы. При этом императрица предпочитала вносить в них некоторую изюминку. Елизаветинские танцевальные вечера часто несли в себе элемент маскарада: правительница любила появляться на них в мужской одежде. Примеру госпожи следовали другие дамы: они красовались в камзолах, кюлотах и мужских париках, на боку у каждой висело по шпаге. Мужчины наряжались на балах-маскарадах в великолепные платья и брали в руки веера.

Отдельно стоит упомянуть, что нравы и на балах XVIII века не отличались особой утончённостью. Кроме того, в глазах современного человека зрелищем они были бы довольно странным, а выдержать запах, царивший в бальном зале, сейчас смог бы только человек, потерявший обоняние после ковида. Представьте себе пышные причёски дам, залакированные парфюмированной смесью на основе воска и животного жира, толстый слой белил и на дамах, и на кавалерах, парики, которые стирали разве что раз в неделю, — и всё это в огромном зале, где полы были обильно натёрты мастикой. Представили? Теперь вообразите запах. Стоит также вспомнить, что в России (и не только) «галантный век» отличался достаточной свободой нравов. То и дело можно было увидеть сцены разврата по углам и за шторами.

Балы XIX века: меньше пота, больше пробок на дорогах

XIX век — золотое время балов, воспетое Пушкиным и Лермонтовым. Но какая атмосфера царила там на самом деле. Фото © museumpushkin

В XIX веке поменялись и мода, и порядок проведения балов. Именно в золотой век дворянства и зародились те особенности, которые приходят на ум, когда мы слышим слово «бал». Строгие правила стали связывать бальный «дресс-код»: мужчины носили лайковые перчатки, будучи штатскими, и замшевые, будучи военными. Перчатки строго запрещалось снимать. Ботинки, элегантно повязанные галстуки, часы на цепочке, лорнет, жилет и цилиндр — главные предметы гардероба самого модного бального кавалера. Для женщин правила были схожими: перчатки, которые нельзя снимать, элегантные платья, открывающие плечи, веер и главный предмет женского гардероба — шаль. Корсеты в то время, кстати, были популярны не только среди дам: мужчины тоже использовали их, чтобы обрести «военную выправку», и частенько падали в обморок. К полонезам, менуэтам, мазурке и традиционному вальсу добавили кадриль, польку, венский вальс и контрданс. Именно начало и середина XIX века считаются золотым веком балов.

Но даже в свой золотой век балы, скорее всего, были бы устрашающим для современного человека зрелищем. Архитектура и мода с прошлого столетия сильно поменялись, причём к лучшему, но проблемы во многом оставались всё те же. Бальные залы всё ещё люто пахли мастикой, но запаха пота стало значительно меньше: гигиена дворянства уже улучшилась, стало принято перед балом тщательно мыться и менять бельё. Также появились разные «лайфхаки»: например, подкладки в области подмышек для дам, которые впитывали пот и менялись по нескольку раз за вечер. К тем же хитростям можно отнести и комнаты для смены исподнего.

Из новых запахов можно отметить юфть: ею натирали свои сапоги молодые офицеры, которые были обязаны явиться на бал в количестве двух человек от каждого полка, чтобы развлекать одиноких девиц. Неочевидной бальной проблемой XIX века также были пробки из карет: иногда дворянам приходилось проводить в карете по нескольку часов как по пути на бал, так и по дороге домой.

Какие ещё отвратительные особенности скрывали балы за красивой обложкой

На самом деле балы были не таким привлекательным зрелищем, как кажется нам спустя два столетия. Фото © Wikipedia

Каким бы красивым зрелищем ни казались дворянские балы императорской России, современному человеку они вряд ли бы понравились не только из-за вони в залах. Вот ещё какие минусы были.

Балы, как правило, проходили в течение всей ночи : с восьми часов вечера до четырёх часов утра.

: с восьми часов вечера до четырёх часов утра. Если вы получали приглашение, отказ мог быть расценён как оскорбление. В таком случае не избежать дуэли или вовсе смертной казни, если вас пригласил император.

В таком случае не избежать дуэли или вовсе смертной казни, если вас пригласил император. На балах танцевали очень быстрые и сложные танцы , например мазурку или кадриль. Во время мазурки кавалерам нужно было несколько раз стукнуть каблуками друг о друга, иногда даже удерживая даму на одной руке. Это уже больше похоже на тяжёлые спортивные упражнения, чем на танец.

, например мазурку или кадриль. Во время мазурки кавалерам нужно было несколько раз стукнуть каблуками друг о друга, иногда даже удерживая даму на одной руке. Это уже больше похоже на тяжёлые спортивные упражнения, чем на танец. Бальный сезон в России начинался зимой . Как следствие — в сильно отапливаемых бальных залах царила ужасающая духота. Люди потели, и от неприятного запаха не спасали даже духи. Если мы говорим о XVIII веке, ситуация ещё хуже: тогда в моде были накрахмаленные парики, в которых то и дело заводились насекомые и обильные белила из вредных веществ.

. Как следствие — в сильно отапливаемых бальных залах царила ужасающая духота. Люди потели, и от неприятного запаха не спасали даже духи. Если мы говорим о XVIII веке, ситуация ещё хуже: тогда в моде были накрахмаленные парики, в которых то и дело заводились насекомые и обильные белила из вредных веществ. Сочетание быстрых и напряжённых танцев в корсетах с большим количеством выпитого могло быть смертельным : на балу часто падали в обморок, нередки были случаи смерти, в том числе после бала, от воспаления лёгких. Почти что «смерть на рейве», но два столетия назад.

: на балу часто падали в обморок, нередки были случаи смерти, в том числе после бала, от воспаления лёгких. Почти что «смерть на рейве», но два столетия назад. В залах царила невыносимая духота. Большое скопление людей в сложных многослойных костюмах, активные танцы, помещение отапливается камином и освещается свечами: проблема климат-контроля на балах стояла очень остро. Некоторые архитектурные решения, например сквозные окна на противоположных стенах, помогали, но не очень сильно.

Большое скопление людей в сложных многослойных костюмах, активные танцы, помещение отапливается камином и освещается свечами: проблема климат-контроля на балах стояла очень остро. Некоторые архитектурные решения, например сквозные окна на противоположных стенах, помогали, но не очень сильно. Главные ароматы бала — пот, юфть и мастика. Если с потом всё понятно (запах исходил от танцующих людей по естественным причинам), то юфть — это специальный вонючий состав на основе животного жира и дёгтя, которым офицеры раньше обрабатывали сапоги, а мастикой натирали перед балами полы.

Если с потом всё понятно (запах исходил от танцующих людей по естественным причинам), то юфть — это специальный вонючий состав на основе животного жира и дёгтя, которым офицеры раньше обрабатывали сапоги, а мастикой натирали перед балами полы. Отсутствие доступа к удобствам. Если в XIX веке в бальных помещениях уже встречались туалетные комнаты, то в XVIII веке не всё было так радужно: нередко можно было наблюдать за тем, как кавалеры справляют нужду прямо за портьерами.