Тест: Только бывшие школьные отличники отгадают, про какие планеты эти 7 удивительных фактов

Астрономия — одна из самых древних наук, которая продолжает захватывать воображение не только учёных, но и писателей, философов и простых людей. Загадки далёких планет и звёзд манят нас, вызывают интерес к тому, как устроен мир и что скрывается за пределами нашей атмосферы. С течением времени исследователи открывают новые факты, строят удивительные теории и ставят опыты, которые позволяют ещё ближе взглянуть на эти удивительные миры, полные тайн и мистики. Но в этом тесте мы предлагаем вам окунуться в научную сторону астрономии и угадать, про какие планеты идёт речь. Некоторые из фактов могут показаться простыми, однако над другими придётся серьёзно задуматься!