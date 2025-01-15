Тест: Только бывшие школьные отличники отгадают, про какие планеты эти 7 удивительных фактов
Мечтаете однажды отправиться на Марс или встретиться с пришельцами? Тогда вам точно стоит быть готовыми к этой встрече!
Астрономия — одна из самых древних наук, которая продолжает захватывать воображение не только учёных, но и писателей, философов и простых людей. Загадки далёких планет и звёзд манят нас, вызывают интерес к тому, как устроен мир и что скрывается за пределами нашей атмосферы. С течением времени исследователи открывают новые факты, строят удивительные теории и ставят опыты, которые позволяют ещё ближе взглянуть на эти удивительные миры, полные тайн и мистики. Но в этом тесте мы предлагаем вам окунуться в научную сторону астрономии и угадать, про какие планеты идёт речь. Некоторые из фактов могут показаться простыми, однако над другими придётся серьёзно задуматься!
Порой далёкие и таинственные планеты оказываются намного ближе, чем мы можем думать. Ловите полное расписание ретроградных планет на 2025 год, чтобы знать, чего ожидать следующие 365 дней. Если в существовании Юпитера, Нептуна, Сатурна и других планет не сомневается никто, то над Вифлеемской звездой учёные ломают голову уже тысячу лет. Почему одни называют её кометой, а другие и вовсе считают, что её не было, рассказали здесь.
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