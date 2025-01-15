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15 января, 13:30

Тест: Только бывшие школьные отличники отгадают, про какие планеты эти 7 удивительных фактов

Мечтаете однажды отправиться на Марс или встретиться с пришельцами? Тогда вам точно стоит быть готовыми к этой встрече!

Астрономия — одна из самых древних наук, которая продолжает захватывать воображение не только учёных, но и писателей, философов и простых людей. Загадки далёких планет и звёзд манят нас, вызывают интерес к тому, как устроен мир и что скрывается за пределами нашей атмосферы. С течением времени исследователи открывают новые факты, строят удивительные теории и ставят опыты, которые позволяют ещё ближе взглянуть на эти удивительные миры, полные тайн и мистики. Но в этом тесте мы предлагаем вам окунуться в научную сторону астрономии и угадать, про какие планеты идёт речь. Некоторые из фактов могут показаться простыми, однако над другими придётся серьёзно задуматься!

Порой далёкие и таинственные планеты оказываются намного ближе, чем мы можем думать. Ловите полное расписание ретроградных планет на 2025 год, чтобы знать, чего ожидать следующие 365 дней. Если в существовании Юпитера, Нептуна, Сатурна и других планет не сомневается никто, то над Вифлеемской звездой учёные ломают голову уже тысячу лет. Почему одни называют её кометой, а другие и вовсе считают, что её не было, рассказали здесь.

Тест: Жаба, жук-скарабей, а может, Ганеша — узнайте, какой талисман обогатит вас в 2025 году
Тест: Жаба, жук-скарабей, а может, Ганеша — узнайте, какой талисман обогатит вас в 2025 году
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«Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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