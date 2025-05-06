История шашлыка: От жертвоприношения древних скифов до пикника на майские с колонкой

Шашлыки стали одной из главных традиций русского отдыха. Начиная с майских праздников и вплоть до сентября длится сезон: на дачах, на берегах рек, озёр и даже морей, иногда — в лесу. В общем, везде, где это разрешено нормами пожарной безопасности, можно увидеть мангалы и собравшиеся вокруг них весёлые компании. Почти ничего не напоминает о языческих обычаях времён, когда это блюдо только зарождалось. Но в этом материале мы исправим ситуацию.

Кто и когда придумал шашлыки

Кебаб, хоровац, мцвади, пулькоги, шураску, шишкебек — шашлык известен разным народам под разными названиями. Фото © «Шедеврум»

Вопреки расхожему стереотипу, вряд ли тюркские народы были первыми, кто придумал шашлык. Фактически ни одной из известных нам современных народностей не существовало во время появления того самого древнейшего вида шашлыка. Жарить кусочки мяса на палках — это элегантный способ обработки суровой белковой пищи, который с нами, по всей видимости, с каменного века. По крайней мере, всё оборудование, нужное для приготовления сочного кебаба, было у людей уже тогда. Не было только специй. Возможно, некий протошашлык умел готовить ещё Человек из Чеддера целых десять тысяч лет назад. Но это было задолго до появления даже самой древней из цивилизаций.

Шашлыки и языческие традиции кочевников

Но кто же придумал современный шашлык? Это были кочевники. Фото © «Шедеврум»

Но то, что к появлению шашлыка были причастны кочевники, — неоспоримый факт. Родиной «цивилизованного» кебаба считаются территории Ближнего Востока и Кавказа. В Античности этот регион был «поделён» между государствами Месопотамии и кочевыми племенами скифов и сарматов. Вполне возможно, именно древние ираноязычные кочевники являются авторами современного шашлыка. Для этих людей мясо на углях было элементом их древних языческих культов: оно могло не только накормить всё племя, но и послужить жертвоприношением древним скифским богам. Может быть, Табити, богине домашнего очага, а может быть, Папайосу, богу-громовержцу. Согласно скифской мифологии, родоначальником народа был древний герой Таргитай. Трое его сыновей, Липоксай, Арпоксай и Колаксай, разделили народ на три главных клана. Возможно, рецепт шашлыков отличался в зависимости от клановой принадлежности скифов? Истину нам откроют только дальнейшие раскопки.

Как шашлыки попали в Россию

Замечательно, но каким образом традиция шашлыков дошла до России? Фото © valsur.livejournal.com

Шло время. Природный катаклизм неясного происхождения спровоцировал Великое переселение народов. Аттила, Бич Божий, впервые за многие столетия захватил столицу некогда великой империи, Рим. Возможно, его воины были первыми в истории тюрками, ступившими на территорию этого города. По Европе расселились народы, которые прежде граждане империи презрительно называли варварами. А в Крыму примерно в это время поселились соотечественники Аттилы, гунны-утигуры. Ещё через несколько сотен лет раздробленная и ослабленная междоусобицами Русь проиграла битву на Калке. Так монголы и татары начали свой поход в Европу. Часть армии при этом обосновалась на полуострове, который с тех пор стал частью улуса Джучи империи Чингисхана.

Именно благодаря крымским татарам в Россию и пришла традиция шашлыков. До знакомства с этим народом русы жарили мясо целиком и на вертеле, как и всё средневековое население Европы. Но в 1783 году, во время царствования императрицы Екатерины Великой, русские войска заняли Крым, и с тех пор он стал Таврической областью Российской империи. Главой нового региона был назначен фаворит императрицы князь Потёмкин, потому его и прозвали Таврическим. А простым людям волей-неволей пришлось общаться друг с другом, и в ходе этого общения в Россию пришёл рецепт маринованных в восточных специях кусочков мяса, которые нужно было обязательно нанизать на шампур и обжарить на углях.

Откуда в русском языке появилась «шашлычная» лексика

А вот лексика, связанная с шашлыками, имеет неоспоримо тюркское происхождение. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Так как шашлык в русской кухне появился благодаря татарам, главное наше слово, связанное с этим блюдом, имеет тюркское происхождение. Русское название блюда, на Ближнем Востоке известного как кебаб, произошло от крымско-татарского слова «шишлик», обозначавшего то же самое. Слово «шишлик» в свою очередь произошло от нецензурно звучащего «шиш», которое в тюркских языках обозначает всего лишь «вертел». При этом «мангал» — это заимствование из арабского, там mankal — это «жаровня». А «шампур» — это сирийское šаррūδā, то есть «пика», а само слово могло прийти в русский язык через Армению или Грузию. Впрочем, есть версия, что «шампур» — это сильно деформированное слово «шомпол», ведь именно на ружейных шомполах приходилось жарить шашлыки солдатам Российской империи.

Ещё немного интересных фактов о шашлыках

Шашлыки — это так интересно! Никто бы не подумал, что это блюдо, которое летом становится почти что будничным, может похвастаться такой историей! Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Теперь вы можете хвастаться своими историческими познаниями на следующих шашлыках, а они будут довольно скоро. Расскажем ещё немного интересных фактов об этом легендарном летнем блюде, которое вписалось в русскую кухню так, будто оно было там со времён Рюрика. Вот они. Александр Дюма советовал жарить шашлык на ружейном шомполе и добавлять в него пряность сумах.

В 2009 году в Черкесске приготовили «Шашлык дружбы» длиной 120 метров.

Свой шашлык есть в Японии — это якитори. А ещё в Корее — там его называют пулькоги. В Бразилии шашлык называется шураску, а в Индонезии — сате.

В 2013 году в Казани приготовили самый длинный халяльный шашлык — около 180 метров!