Учёные обнаружили на дне Телецкого озера на Алтае «лес мертвецов»
Телецкое озеро. Обложка © Wikipedia / Grozovsky
На Алтае учёные решили изучить Телецкое озеро и обнаружили необычное скопление затонувших деревьев, которое исследователи уже окрестили «лесом мертвецов». Об этом сообщает дзен-канал «Ленивый турист».
Интересно, что подобные находки крайне редки для столь глубоких и чистых водоёмов. Телецкое озеро отличается значительной глубиной — до 325 метров, его длина достигает 80 километров. По словам учёных, обнаруженные на дне озера стволы деревьев выглядели так, будто были срезаны и аккуратно уложены. На самом же деле они попали на дно естественным путём.
Основной причиной появления «леса мертвецов» является активная деятельность рек, впадающих в озеро. Во время паводков вода вымывает из лесов деревья и уносит их в озеро. Тяжёлые брёвна опускаются на дно, где практически не подвергаются гниению благодаря низкой температуре и слабому доступу кислорода.
На дне также обнаружили останки древних воинов и предметы экипировки, которые, согласно местным преданиям, принадлежат солдатам армии Чингисхана. По легенде, его армия пыталась переправиться через замёрзшее озеро, но лёд проломился, и воины вместе с лошадьми и доспехами ушли под воду.
Ранее трезубец Посейдона был найден в глубине озера Изник в Турции. Ржавый артефакт, зацепившийся за сети рыбака, по предположениям специалистов, относится к римскому периоду. Хотя связь с мифическим оружием бога морей остается лишь гипотезой, находка привлекла внимание исследователей.