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6 мая, 11:26

Учёные обнаружили на дне Телецкого озера на Алтае «лес мертвецов»

Телецкое озеро. Обложка © Wikipedia / Grozovsky

Телецкое озеро. Обложка © Wikipedia / Grozovsky

На Алтае учёные решили изучить Телецкое озеро и обнаружили необычное скопление затонувших деревьев, которое исследователи уже окрестили «лесом мертвецов». Об этом сообщает дзен-канал «Ленивый турист».

Интересно, что подобные находки крайне редки для столь глубоких и чистых водоёмов. Телецкое озеро отличается значительной глубиной — до 325 метров, его длина достигает 80 километров. По словам учёных, обнаруженные на дне озера стволы деревьев выглядели так, будто были срезаны и аккуратно уложены. На самом же деле они попали на дно естественным путём.

Основной причиной появления «леса мертвецов» является активная деятельность рек, впадающих в озеро. Во время паводков вода вымывает из лесов деревья и уносит их в озеро. Тяжёлые брёвна опускаются на дно, где практически не подвергаются гниению благодаря низкой температуре и слабому доступу кислорода.

На дне также обнаружили останки древних воинов и предметы экипировки, которые, согласно местным преданиям, принадлежат солдатам армии Чингисхана. По легенде, его армия пыталась переправиться через замёрзшее озеро, но лёд проломился, и воины вместе с лошадьми и доспехами ушли под воду.

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Алена Пенчугина
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