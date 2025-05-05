Археологи нашли артефакты бронзового века на вершине вулкана в Венгрии

Недавнее исследование с использованием лазеров установило, что древние жители Венгрии спрятали как минимум шесть металлических кладов вокруг загадочного поселения на вулкане. Находки датируются XV веком до нашей эры. В течение года учёные с металлоискателями обнаружили более 300 артефактов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному векам. Среди находок есть украшения, военные награды и оружие, сообщает журнал Antiquity.

Найденные предметы датируются промежутком между 1400 и 1300 годами до нашей эры. Однако большинство артефактов связано с бронзовым веком, охватывающим период с 1080 по 900 год до нашей эры. Также нашли янтарные бусины, остатки тканей и кожи, а ещё клыков кабанов и домашних свиней.

Археологические раскопки проходили на вулканическом холме Шомло, расположенном на западе Венгрии. Исследователям не удалось выяснить, кто именно жил в этом регионе в тот период. Находки из Шомло дополняют другие свидетельства, указывающие на существование племенных или клановых сообществ, возглавляемых элитными воинами, которые населили этот регион между 13 и 6 веками до нашей эры.